Vier de Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland

Hoewel er dit jaar geen Vierdaagsefeesten zijn, kun je wel het Vierdaagsefeestengevoel oproepen in je huiskamer, achtertuin of straat! Het programma Vierdaagsefeesten met Omroep Gelderland geeft kleur aan de derde week van juli door een afwisselend programma vol optredens van artiesten.

Van zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli kun je zeven dag lang genieten van artiesten die anders op de podia van het grootste evenement van Nederland zouden hebben gestaan. Zo feest je onder andere mee met Jeffrey Heesen, Brace, 4B2M (met o.a. Rocco van De Staat), Enge Buren, Sven Ratzke, Marike Jager, The Originals, Walzberg en Pedro Luis & his Cuban experience. De presentatie ligt in handen van Esther Stegeman.

Bijzondere bijdrages

Tussen de optredens door vertellen interessante gasten als Sinan Can, de burgemeester en Nachtburgemeester, Twan Krebbers van Matrixx Events, onderzoeker Floris Meens, Antwan van Horik van Festival op ’t Eiland en Sander Ederveen van Stichting Roze Woensdag over hun gevoel en ervaringen van Vierdaagsefeesten.

Elke uitzending heeft een speciale bijdrage van de Stadsdichter en een anekdote van Hein Fokker, die je een kijkje achter de schermen gunt. Uiteraard zie je ook volop sfeerbeelden van hoe er normaal een week lang anderhalf miljoen mensen feest vieren in Nijmegen.

Iedere dag staat in het teken van een andere thema. Zo geniet je op zondag van de beste allround feestmuziek tijdens het thema ‘Dit is goud!’ en kleurt woensdag roze tijdens ‘Roze Woensdag’, de dag van diversiteit. Op de website van Omroep Gelderland vind je meer informatie.

Maak van jouw straat een Via Gladiola

Door de afgelasting van de Vierdaagse is er dit jaar geen Via Gladiola met juichende mensen, muziek en wandelaars die de laatste loodjes afleggen naar de Wedren. Maar Omroep Gelderland laat de Vierdaagse niet in de steek! Daarom dagen wij jou uit om samen met jouw buren een echte Via Gladiola van jouw straat te maken, die niet onder doet voor de Sint Annastraat!

En dat is niet het enige. Zo vragen we ook aan alle Nijmegenaren om de Vierdaagsevlag te hijsen van 21 tot en met 24 juli. Zo dragen we de Vierdaagse samen een warm hart toe! Wil je meer weten over deze acties? Ga dan naar onze website voor meer informatie.

Kijk van 18 tot 24 juli iedere dag om 16.30 uur naar TV Gelderland en feest vervolgens om 20.00 uur mee via de Facebook- en YouTubekanalen van Omroep Gelderland en de Vierdaagsefeesten.