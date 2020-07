Edelherten op de Veluwe leven nu in grote groepen

Edelherten vormen deze tijd van het jaar grote zomerroedels. De dieren leven in groepen van soms wel vijftig of zestig herten. Dé kans om in de avond tientallen herten tegelijk te zien. De bokken en hindes leven in afzonderlijke groepen. Aan het begin van de bronst, de paartijd, zullen de groepen weer uit elkaar vallen.

Aan de rand van een weiland bij Landgoed Staverden kijkt Jan Paulines van Vereniging het Edelhert door zijn verrekijker. In de verte doet een grote roedel hindes zich tegoed aan het groene gras. De dieren hebben deze tijd van het jaar veel voedsel nodig om de jongen te kunnen zogen. In de roedel lopen een paar jongen. Waarschijnlijk liggen er in de bosrand nog meer jonge kalfjes op hun moeder te wachten, vertelt Paulines...

Zwaar hoofd

In de hinderoedels is een dominant vrouwtje met kalf de leider van de groep. Bij de mannelijke edelherten is dit anders, daar is geen vaste leider. Om elkaar te imponeren hebben de bokken grote geweien. Hoe ouder het dier, hoe groter het gewei. In het voorjaar zijn de geweien afgeworpen. Deze groeien nu in rap tempo weer aan, zodat de bokken straks in de bronsttijd weer met elkaar kunnen vechten om de vrouwtjes. Een gewei kan tot wel 10 kilo wegen.

Herten zijn kuddedieren. Dat verklaart ook waarom ze in de zomer grote roedels vormen. De dieren voelen zich veiliger als ze met zijn allen samen zijn, vertelt Paulines. "Eén grote groep heeft meer ogen. Je ziet het als ze aan het rusten zijn... Dan liggen ze allemaal met hun hoofd in een andere windrichting. En ze kunnen allemaal een bepaald hoekje zien en bieden daardoor gezamenlijk veiligheid voor de hele roedel." Na de zomer valt de roedel weer uit elkaar in kleinere groepjes...

Meer aanrijdingen door wolven

Deze week werd bekend dat er op de Veluwe weer jonge wolfjes geboren zijn. Paulines heeft er weinig moeite mee dat zijn geliefde edelherten op het menu staan van de wolf. Wel wijst hij op het gevaar dat het aantal wildaanrijdingen door de aanwezigheid van wolven kan toenemen. Als de herten worden opgejaagd door wolven steken ze in paniek de weg over. Dat vergroot de kans op aanrijdingen. En als er meer herten worden aangereden, besluit de provincie eerder dat er meer edelherten moeten worden afgeschoten, vreest Paulines.

Tekst gaat verder onder de foto.

Een hinderoedel in Nationaal Park De Hoge Veluwe. (Foto: Laurens Tijink)

Edelherten in de Achterhoek?

Ook de Achterhoek zou een prima leefgebied kunnen zijn voor edelherten, denkt BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. Toch vindt Paulines het geen goed idee om de dieren daar te introduceren...

Op de Veluwe leven volgens gegevens van de Vereniging het Edelhert zo'n 2.000 edelherten en 600 damherten. Het aantal reeën op de Veluwe wordt geschat op 12.000.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.