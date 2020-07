Achterhoekse burgemeesters nemen een duik voor kankeronderzoek

Met hun duik willen burgemeesters Mark Boumans van de gemeente Doetinchem, Joost van Oostrum van Berkelland, Loes van der Meijs van Doesburg en Peter de Baat van Montferland mensen die te maken hebben met kanker een hart onder de riem steken.

"Het water is heerlijk", zegt Loes van der Meijs nog nadruipend. "Ik doe het voor het goede doel. Ik denk dat iedereen wel iemand aan deze ziekte kwijt geraakt is."

Geen behandeling

Zeker nu is een hart onder de riem bij kankerpatiënten welkom, vindt Margot Verhagen. Als projectleider van Swim to Fight Cancer Achterhoek hakte ze eerder dit voorjaar de knoop door om het jaarlijkse zwemevenement in september te annuleren.

Verhagen legt uit dat aandacht voor kanker belangrijk is in deze tijd waarin veel behandelingen zijn uitgesteld. "Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je een mammogram hebt gekregen, hoort dat je behandeld moet worden en dan over acht weken pas terug mag komen. Ze hebben de coronapatiënt voor laten gaan."

Goede voorbeeld

De duik van de burgemeesters levert aandacht op, maar geen geld zoals het normale zwemevenement. Door corona blijven zeventien zwemteams op het droge en wordt er dus ook niets ingezameld voor kankeronderzoek. "De ambitie was om drie ton op te halen", vertelt Margot Verhagen. "Al dat geld is er nu niet. Kankeronderzoek is opgehouden, omdat de normale swim Achterhoek niet doorgaat."

Burgemeester Van Oostrum komt als eerste het water uit. Foto: Omroep Gelderland

Ook Van der Meijs vindt het ontzettend jammer dat het evenement dat gepland stond niet door kan gaan: "Daarom laten wij zien: Wij doen het nu. En dan hoop ik dat volgend jaar een heleboel mensen hier aan meedoen."

Inmiddels is er al meer dan 25.000 euro gedoneerd voor de geannuleerde derde editie van de Achterhoekse Swim to Fight Cancer. Deze is verplaatst naar 12 september 2021.