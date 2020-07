Help! Susanne en Alex zijn usb-stick met trouwfoto's kwijt

Deze trouwfoto had het stel al via WhatsApp gekregen. Foto: privéfoto Susanne van den Dikkenberg

Bruid Susanne van den Dikkenberg: "Ik zag wel dat de envelop beschadigd was, maar dacht er niet meteen wat van. Ik dacht wel: wat een dunne usb-stick." Maar toen ze de envelop opende, zag ze dat er alleen maar een visitekaartje van de fotograaf in zat. "Ik heb gelijk in de brievenbus gekeken, maar daar zat ook niets in."

Een belletje naar de fotograaf maakte de situatie nog erger. "De fotograaf heeft de foto's verwijderd nadat hij ze op de usb-stick had gezet; om ruimte te krijgen op zijn computer."

In de fietstas van de postbezorger?

De enige foto's van de trouwerij die ze nog wel hebben, had de fotograaf via WhatsApp gestuurd, om alvast een indruk te krijgen van het resultaat. Een van die foto's staat bovenaan dit artikel.

Inmiddels is PostNL een onderzoek begonnen, want wellicht is de usb-stick in de fietstas achtergebleven of in het postsorteercentrum. Susanne heeft in ieder geval zelf ook flink gezocht, bij de voordeur, in de straat en bij bijna elke brievenbus in de buurt.

Ook hoopt ze dat andere mensen in Renkum hun ogen open houden en de usb-stick vinden, zo schrijft ze op Facebook. En de fotograaf kijkt of hij op z'n computer nog ergens een back-up kan vinden waar de foto's staan.

"Of de foto's nou nog terugkomen of niet", zegt Susanne, "het was toch de mooiste dag van mijn leven. Die pakken ze ons niet meer af."