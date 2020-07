Een neppe kledingwinkel en afstandslasers; kunstenaars gaan aan de slag met corona

De Zutphense ontwerper Jólan van der Wiel timmert al een paar jaar aan de weg. Hij won de afgelopen jaren al meerdere prijzen met zijn ontwerpen. Ook voor hem viel er veel weg. Maar juist in deze tijd is het volgens hem belangrijk dat de culturele sector met nieuwe initiatieven komt. "Het is juist nu heel interessant om te kijken hoe je als culturele sector iets kan bedenken wat visueel mooi is maar ook functioneel is."

Samen met kunstenaar Nick Verstand bedacht hij een systeem om mensen op de juiste afstand van elkaar te laten lopen; het 'Smart Distancing System'. Met lasers wordt op de grond in verschillende vormen de juiste afstand geprojecteerd. "Het zou tof zijn als je een soort lichtbubbel om je heen kan hebben die met je mee loopt. Zodat iedereen kan zien dat je een eigen bubbel hebt'', aldus Van der Wiel.

Kunst in kledingrekken

Ook beeldend kunstenares JAM van der AA uit Nijmegen bleef de afgelopen tijd niet niet stil zitten. Met haar coronaproject 'Negen Levens' zat ze een maand lang in de WIEBERT_residentie aan de Lange Hezelstraat in Nijmegen. Speciaal in deze coronatijd mag elke maand een kunstenaar het pand aan de Lange Hezelstraat gebruiken als atelier.

JAM van der AA zag in het begin van de uitbraak dat kledingwinkels nog wel open mochten blijven. Ze begon daarom een 'neppe' tweedehandskledingzaak in het pand. "In het begin waren de musea en galeries ook allemaal dicht. Toen dacht ik je moet gewoon de kunst in kledingrekken hangen, dat mag wel."

Benieuwd naar het hele interview? Kijk hieronder naar de uitzending van UIT met Jólan van der Wiel en JAM van der AA.