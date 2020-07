Ruim drie uur in de file door boerenprotest, maar reacties zijn wisselend

''Ik vind het helemaal terecht, zij moeten ook opkomen voor hun voedsel. Wij moeten ook vechten voor ons brood, zij ook. Dat mensen in de file staan, jammer dan. Dan pakken ze voortaan de fiets maar, net als wij'', vertellen twee fietsers die op een afstandje naar de actie kijken.

Geen respect meer

De boeren vinden dat de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet slecht is voor het dierenwelzijn en daarom kwamen ze in actie. Ze besloten de snelweg te blokkeren bij afrit Lochem. Het verkeer liep in de avondspits in hoog tempo helemaal vast. Er ontstond tot wel dertig kilometer file.

''Wij moesten naar Apeldoorn, maar er was geen doorkomen aan'', vertelt een automobilist. Hij is niet te spreken over het protest: ''Ze overtreden massaal de wet. Ik snap dat ze boos zijn, maar de manier waarop ze dat uiten, vind ik niet goed. Ik heb er geen respect meer voor.''

Examenfeestje in de knel

Een andere filerijder was op weg van Ermelo naar Haaksbergen, maar deed alleen al ruim drie uur over het stuk over de A1. ''Ik zou muziek maken voor voor examenleerlingen, maar ik ben nu dus te laat. Dat vind ik klote, vooral voor de leerlingen. Maar goed, ze wachten maar even... ze hebben daarna toch vakantie.''

Een andere weggebruiker zegt zich niet te storen aan het protest: ''Ik sta achter de boeren. Ik maak me er niet zo druk om, het is weekend en thuis wordt het eten gemaakt.''

Ook een ander steunt de boeren. ''Ik snap die jongens wel, het gaat om hun brood. Het wordt tijd dat we er over na gaan denken, want we hebben de jongens toch wel nodig in de toekomst.''

