Roos kijkt om naar sekswerkers: 'In de coronacrisis was het gevaarlijk'

Ervaringsdeskundige Roos Stehouwer kwam schrijnende gevallen gedurende de coronacrisis. Sekswerkers kwamen voor moeilijke keuzes te staan: geen inkomen of doorwerken met het risico ziek te worden. Zo gingen veel van hen aan de slag tijdens 'autodates' of kwamen op verschrikkelijke plekken terecht, zegt ze.

"Dat er geen toezicht was, maakte het gevaarlijk. Normaal zijn er politieteams en GGD's en hebben we ze goed in zicht, maar dat was nu allemaal verdwenen", aldus Stehouwer, die als vertrouwenspersoon van sekswerkers fungeert.

Achtergelaten zonder kleren

Door haar eigen ervaringen spreekt ze de taal van de sekswerkers, legde ze vrijdag uit in De Week van Gelderland. Vrouwen, mannen en transgenders kunnen bij haar aankloppen voor allerlei zaken en doen dat ook. Zo regelde Stehouwer de afgelopen maanden voor sommige sekswerkers dat ze naar een ziekenhuis konden, wanneer ze vermoedden dat ze besmet waren geraakt met het coronavirus.

Ook haalde ze een vrouw op die voor een autodate bij een klant was ingestapt en waarbij de klant haar later achterliet zonder kleren. De vrouw droeg alleen haar onderbroek nog. De keuze om níet te werken, had ze niet, dus ging ze na dat incident door.

Stigma op prostitutie

Als ervaringsdeskundige wil Stehouwer iets doen aan het stigma dat rust op mensen die in de prostitutie werken. Dat doet ze niet alleen: ze maakt gebruik van een groot netwerk. Ze erkent dat er ook nu nog sekswerkers zijn die niet vrijwillig de branche ingaan. Zelf begon ze ooit vrijwillig, maar toch kreeg ze te maken met bedreigingen van pooiers en dealers.

"Ik moet zeggen: daar wist ik wel mee om te gaan. Ik ben ook niet meer gevoelig voor intimidatie, voor mij heeft dat geen zin meer. Als ik nu zelf sekswerkers bezoek, thuis of bijvoorbeeld op een parkeerplaats, dan kijk ik wel of ik iemand mis. En als dat zo is, dan spreek ik de pooier daar op aan."

Voor de toekomst hoopt Stehouwer dat ze méér zou kunnen doen en betekenen voor de sekswerkers in Nederland. "Veel van hen hebben een dokter, maar er zijn er ook bij die niet zijn verzekerd. We blijven mensen, dat wil ik benadrukken. Als het medisch beter was gegaan in de coronacrisis, als cocaïneverslaafden ook medisch waren voorzien, was er minder ellende geweest."

Brandmerk weg

Ook zou Stehouwer graag zien dat vrouwen die gebrandmerkt worden, via een tatoeage of op andere wijze, ook in staat worden gesteld zo'n brandmerk te laten verwijderen van hun lichaam. Nu reageren zorgverleners nog vaak met de opmerking dat de sekswerker het zelf heeft laten aanbrengen.

Ervaringsdeskundigen die een taak als zorgverlener oppakken zijn belangrijk, zegt Stehouwer. "Veel mensen zetten hun kennis en ervaring nu in. Ik had die niet toen ik er zelf nog in werkte. Nu kunnen we de sekswerkers beter geven wat ze nodig hebben."