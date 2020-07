Bewoners Arnhemse probleemcamping alsnog gedwongen te verhuizen: 'Trekken dit niet meer'

Een aantal permanente bewoners van 'probleemcamping' Oostappen Vakantiepark in Arnhem zijn opnieuw geconfronteerd met een gedwongen verhuizing. Zij kregen deze week een brief op de mat van de directie om uiterlijk 12 juli hun sleutels in te leveren en naar een andere accommodatie op het park te verkassen. Doen zij dat niet, dan moeten zij het park verlaten, valt op te maken uit de brief.

In maart kregen deze bewoners eenzelfde verzoek. Maar door corona zijn deze mensen 'even met rust gelaten', vertelt raadsman Marcel Senders namens het vakantiepark. Volgens Senders moet de permanente bewoning niet ten koste gaan van het primaire doel van het park: vakantie.

Bovendien worden er alternatieve plekken op het park aangeboden, benadrukt hij. De onderhoudsgebreken van die plekken waar eerder over werd geklaagd, zouden zijn opgelost. "En mochten er alsnog klachten zijn die als redelijk worden beoordeeld, dan worden die aangepakt."

'Wethouder houdt informatie achter'

Senders beschuldigt wethouder Ronald Paping vervolgens van het bewust achterhouden van informatie voor de gemeenteraad. Volgens hem is de permanente bewoning van het park namelijk een initiatief van de gemeente. "Die heeft daar een actieve rol in. Maar om politieke redenen wil de wethouder niet dat wij dat communiceren."

De wethouder zou specifiek gevraagd hebben om dat in gesprek met de gemeenteraad te ontkennen, beweert Senders. "Als Paping de raad informatie wil onthouden, is dat zijn keuze."

"Te belachelijk voor woorden", vindt Paping die beweringen. "Niks van waar. Jaren geleden was het al niet meer aan de orde dat de gemeente daar een actieve rol in speelde. En er is al helemaal niet gevraagd om iets te verzwijgen voor de raad."

'Weer in die krotten'

Maar net als de vorige keer zijn de bewoners ook nu niet van plan om te vertrekken, laat bewoonster Mireille Ridderbosch weten. "Weer in die krotten, daar gaan wij niet mee akkoord." Haar buurvrouw die hoogzwanger is, moet het park zelfs helemaal verlaten, volgens Ridderbosch. "Omdat zij zich niet aan de afspraken zou hebben gehouden, maar ook dat wordt verdraaid." Als mensen zich niet aan grenzen kunnen houden, lopen ze het risico om te worden verwijderd, reageert Senders daarop. "Soms is het dan nodig om in te grijpen."

"Wij slapen 's nachts niet en krijgen lichamelijke klachten door het gezeur", vervolgt Ridderbosch. "Wij trekken het niet meer, zitten met de handen in het haar." Ze denkt dat het dit keer gaat escaleren. "De parkeigenaar wil ons altijd al weghebben, maar we kunnen geen kant op. Hij is niet goed in zijn bovenkamer door zo met mensen om te gaan."

'Uitzetting of handhaving'

"Als de bewoners niet vertrekken, stellen wij vast dat ze de alternatieve locatie niet accepteren", legt Senders uit. "Dan starten wij een procedure die gericht is op uitzetting of ik stuur een brief aan de gemeente dat er mensen zitten die het bestemmingsplan overtreden met een verzoek tot handhaving."

Als de gemeente dat niet doet, is de schade volgens de raadsman voor de gemeente. "Dat is voor ons het makkelijkst."

'Gemeente machteloos'

De opstelling van het park 'verdient geen schoonheidsprijs', meent Paping. "Maar als gemeente staan we machteloos. We hebben er niks over te zeggen. We hebben al een aantal keer een beroep gedaan op de parkeigenaar om daar zorgvuldig mee om te gaan."

De wethouder twijfelt of een nieuw beroep tot verandering in de opstelling van de eigenaar zal leiden.

