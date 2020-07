Muzikaal bedankje voor ziekenhuispersoneel maakt indruk

Van het lied is een bijzondere videoclip gemaakt door medewerkers zelf van het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Het filmpje is te zien op Youtube en op de Facebookpagina van het ziekenhuis. Het filmpje is dus eigenlijk een bedankje, zegt Wendy Bosboom, lid van de Raad van Bestuur van het Ziekenhuis: "Iedereen heeft enorm hard moeten werken om de zorg zo goed mogelijk neer te zetten en dat kan je natuurlijk door een dankwoord of een cadeau tot uitdrukking brengen maar wij wilden daar toch nog iets meer mee en toen zijn we op een lofzang uitgekomen."

Kijk hier naar een reportage. De tekst gaat eronder verder:

Zingende apotheker

Alles hebben de medewerkers zelf gemaakt. De compositie was er natuurlijk al, maar Bosboom herschreef de tekst. Maar ook de muziek wordt door de medewerkers zelf gespeeld: Een hele opgave, aldus Stephan Levering: "Je mag niet met z'n allen in een hok gaan zitten. Dus dat was best nog wel een toer om iedere lijn apart op te nemen en vervolgens in de studio bij elkaar te mikken en te mixen."

Gezongen wordt er door de apotheker van het ziekenhuis, Tjerk Koekkoek. Hij heeft overigens de nodige ervaring. Als leadzanger van Audio Man trad hij op bij De Wereld Draait Door en zat hij in het voorprogramma van Ilse de Lange en The Counting Crows: "Dit is nog veel persoonlijker. De muziek die wij maken met de band is natuurlijk ook wel persoonlijk. Alleen dit raakt toch echt wel de samenleving. Alles wat er gebeurt is in het ziekenhuis en dat komt toch binnen, ook bij mij."

Kijkers ontroerd

Maar binnen komt het niet alleen bij het personeel van het ziekenhuis. Ook heel veel patiënten hebben het filmpje inmiddels op Facebook gedeeld en zijn ontroerd: "Er waren mensen die weer in tranen uitbarsten omdat ze gewoon weer meemaakten," zegt Bosboom.

"Wat er toen gebeurt is en wat we met z'n allen hebben meegemaakt. de combinatie van tekst zang en beeld bracht iedereen weer terug in hoe het geweest is en dat is ook precies het doel geweest om vast te leggen wat het was en om onze dankbaarheid te uiten voor hoe dat gegaan is en onze trots hoe we dat met z'n allen hebben kunnen doen."

Zie ook: Lied van Paul de Leeuw omgebouwd tot coronakraker