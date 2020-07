Fysieke lintjes coronaproof uitgereikt in Kilder

Burgemeester Peter de Baat sprak vrijdag voor de tweede maal de Montferlandse inwoners toe die dit jaar een lintje kregen. Aangezien het eind april vanwege corona niet mogelijk was om een bijeenkomst te houden, ontvingen de negen leden en de ridder in de Orde van Oranje Nassau vrijdag in zaal Teunissen in Kilder eindelijk hun lintje.

"Het is allemaal een beetje anders, de verrassing is natuurlijk wat weg", geeft burgemeester Peter de Baat eerlijk toe. "Toch is er een zekere spanning bij de mensen en bij mijzelf. Van: 'hoe gaan we dit doen in deze hele bijzondere coronatijd?''

Bekijk hier de reportage:

Dat beaamt Ridder in de Orde van Oranje Nassau Pascal Kamperman, die met een positieve blik naar de uitreiking van dit jaar kijkt: "Dat je nu het lintje fysiek uitgereikt krijgt en straks daar met een groepje op kunt proosten, laat ik het dan zo zien dat het twee momenten zijn waardoor je dubbel kunt genieten van de onderscheiding."



De onderscheidingen werden echter nog steeds niet door de burgemeester opgespeld. De bijeenkomst was coronaproof en dat houdt in dat hij op anderhalve meter afstand moest blijven. "Daar hebben we iets voor gevonden, in de zin van dat de partner of een ander familielid in de gelegenheid is om dat te doen", aldus de burgemeester, die het graag zelf had gedaan. "Maar ik denk dat het ontvangen van het lintje er niet minder van wordt."