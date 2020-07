VVD Nijmegen wil ruimere openingstijden supermarkten behouden

De VVD In Nijmegen vindt het een slecht idee dat per 1 juli de ruimere openingstijden van supermarkten zijn teruggedraaid. De ruimere tijden dragen volgens de partij bij aan spreiding van het winkelend publiek en dus aan het vasthouden van de 1,5 meter regel.

Het college heeft afgelopen week een aantal coronamaatregelen teruggedraaid naar aanleiding van de landelijke versoepeling per 1 juli.

Verbaasd

Een van die maatregelen was dat supermarkten op zon- en feestdagen de doordeweekse openingstijden mochten hanteren. Maar op 30 juni liet het college weten dat deze maatregel per 1 juli teruggedraaid werd. De VVD is daar zeer verbaasd over.

Inge van Dijk (VVD) wil van het college weten wanneer de supermarktondernemers daarvan op de hoogte zijn gesteld en per wanneer de regel van kracht is. Zij verbaast zich over het terugdraaien van de verruiming, aangezien de anderhalve meter regel nog steeds van kracht is: “De ruimere openingstijden voor supermarkten zorgen voor meer spreiding van klanten zodat de 1,5 meter afstand ook beter in acht kan worden genomen “

Evaluatie blijft vooralsnog uit

Tijdens het bespreken van de noodmaatregelen in maart vonden enkele partijen waaronder de VVD, dat sommige van de maatregelen ook na de corona crisis van kracht zouden moeten blijven. Volgens de VVD valt de verruiming van de openingstijden daaronder. Het college beloofde in maart om de verschillende maatregelen te evalueren om te kijken welke zouden kunnen blijven.

Van Dijk wil dan ook weten waarom het college nu al maatregelen terugdraait, nog voor dat die geëvalueerd zijn. De VVD hoort graag van het college wanneer er dan wel een evaluatie komt van alle maatregelen.