Ook in Nijmegen is man automatisch gezinshoofd

Ook GroenLinks in Nijmegen vindt het vreemd dat de man automatisch als gezinshoofd wordt aangemerkt in het gemeentelijk basisregistratie systeem. De partij vraagt het college om dit systeem zo snel mogelijk aan te passen. Eerder stelde GroenLinks in Arnhem dit automatisme aan de orde.

'Gek foutje'

Marieke Smit (GroenLinks Nijmegen): “Onlangs lazen we op Omroep Gelderland dat in Arnhem nog steeds de man als gezinshoofd wordt aangemerkt in het gemeentelijk basisregistratie systeem. Een gek foutje bij onze buren dachten we, want zoiets is toch helemaal niet meer van deze tijd.”

Maar bij navraag concludeerde zij dat ook in de Waalstad de mannelijke partner of echtgenoot nog automatisch als hoofd van het gezin wordt geregistreerd.

“Moeten we hier niet zo zwaar aan tillen, omdat het maar een systeem is?”, zo vraagt Smit zich af. “Omdat we het niet zo bedoelen? Toch wel!” Want volgens GroenLinks Nijmegen laat het zien dat er op het gebied van gendergelijkheid nog veel stappen te zetten zijn.

'Elke stap telt'

“Wat GroenLinks betreft past dit niet in een stad waarin wordt gestreefd naar gelijkheid en emancipatie.” GroenLinks Nijmegen vindt dat het zo snel mogelijk aangepast moet worden en vraagt het college hier werk van te maken.

Marieke Smit: “Elke stap op weg naar echte gelijkwaardigheid telt!”