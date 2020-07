Het is druk op luchthaven Teuge: reclamevliegtuigjes populair in coronatijd

"Het is een drukke zomer", beaamt Timo van Wijk van Dutch Air Advertising. Zijn kleine sportvliegtuigjes met reclamesleep starten en landen vanaf vliegveld Teuge.

"We hebben normaal gesproken twee opdrachtgevers: particulieren die bijvoorbeeld huwelijksverzoeken doen, en grote bedrijven. Dit voorjaar hebben we bijvoorbeeld ook mensen gehad die niet bij familie kunnen zijn, die beterschapswensen willen sturen voor wie er in het ziekenhuis lag", zegt Van Wijk.

Valt thuis meer op

Een voordeel voor bedrijven die reclame willen maken: wie normaal gesproken onderweg wel tegen reclame aan loopt, ziet het nu thuis over zich heen vliegen. Van Wijk: "Het valt meer mensen op omdat veel mensen thuiswerken."

Toch is het nog lang niet zo druk als vroeger, weet Martin Duijvestijn, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Luchtvaart Ondernemingen. "Toen maakten we zo'n 15.000 vlieguren met reclamevluchten per jaar. De afgelopen jaren waren dat er hooguit 1.000. Nu zijn het er ongeveer 2.000, nog steeds maar een fractie dus van wat het was. Maar in de coronatijd beginnen bedrijven weer te ontdekken dat het toch wel een grappig medium is."