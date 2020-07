Politie vindt 76 liter lachgas in woning, huurder op straat gezet

De politie heeft deze week 76 liter lachgas gevonden in een woning in Culemborg. Het gas zat in tientallen flessen. De huurder is op straat gezet.

''Vermoedelijk werd er vanuit de woning gehandeld in lachgas. Dit is niet toegestaan'', schrijft de politie over de vondst die afgelopen woensdag in een woning aan de Martin Luther King werd gedaan. Tegen de bewoner is een proces-verbaal opgemaakt.

De politie wijst op het gevaar van een grote hoeveelheid lachgas in woningen. De bewoner moet daarom op zoek naar een andere woonruimte. Hij heeft zich niet gehouden aan het huurcontract, waarin staat dat hij zich 'moet gedragen als een goede huurder'.

Dwarslaesies door lachgas

Lachgas is een vrij nieuw fenomeen onder jongeren. Veelvuldig gebruik ervan is schadelijk voor de gezondheid. Zo hebben zeker 64 jongeren hebben de afgelopen twee jaar een gedeeltelijke dwarslaesie opgelopen na het gebruik van lachgas.

Het risico wordt onderschat, zeggen deskundigen. Staatssecretaris Paul Blokhuis werkt aan een verbod op gebruik van lachgas door consumenten. Verdwijnen zal het echter niet, want het gas wordt gebruikt in de geneeskunde en horeca, bijvoorbeeld in slagroompatronen.

Neuroloog Paul Bienfait van Gelre Ziekenhuizen is vrijdagmiddag te gast in De Week van Gelderland op TV Gelderland om over de problemen door lachgas te praten.

Zie ook: Dwarslaesies door lachgas, neuroloog luidt noodklok