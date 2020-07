Burgemeester Ermelo neemt afstand van suggestie vriendjespolitiek

De gemeente zou te vaak partij kiezen voor de bedrijven die zich in Ermelo vestigen en daar succesvol zijn, zoals palletbedrijf Ten Hove en eendenslachter Tomassen Duck-To. Parallel aan de groei van Duck-To staat een stijgende overlast voor de buurt. Die ziet het vrachtverkeer toenemen en heeft last van de lucht die het bedrijf verspreidt. Wanneer de buurt zich daarover beklaagt bij de gemeente, krijgt zij naar eigen zeggen nul op het rekest.

Veelzeggende raadsvergadering

De gemeente zou volgens tegenstanders te veel op de hand zijn van ondernemers als Gertjan Tomassen, eigenaar van de eendenslachterij. Hij kreeg ruim baan van Ermelo om zijn slachterij uit te breiden, nadat hij in 2016 de laatst overgebleven concurrent uit Harderwijk opkocht en de productie verder opschroefde. Tekenend voor de ruimhartige opstelling van de gemeente was een raadsvergadering in oktober vorig jaar.

Op die avond zocht de gemeente bij de gemeenteraad toenadering en goedkeuring voor het legaal verklaren van illegale aanbouw op het bedrijventerrein van Duck-To. Waar de besluitvormende vergadering normaal gesproken twee weken later zou plaatsvinden, werd dat die avond al één uur later gedaan.

Ook de uitbreiding van het palletbedrijf in Ermelo kon zonder mitsen en maren doorgaan. Hoewel tegenstanders van het bedrijf hun recht haalden in de rechtbank, handhaafde de gemeente daarna niet. Een eigenaar van twee cafés, die zijn gelijk haalde in een strijd met de gemeente, kreeg nadien naar eigen zeggen geen ruimte meer: Ermelo verleende geen toestemming bij de aanvraag voor nieuwe vergunningen. Het is de bewoners een doorn in het oog, zeiden ze in de tv-uitzending van donderdag.

Niet boven de partijen

In de uitzending werd een beeld geschetst van burgemeester André Baars dat er niet om loog. Tegenstanders van de eendenslachterij en het palletbedrijf zeggen dat de burgemeester niet boven de burgers en de partijen staat. Bovendien werden in de vergadering in oktober, waarbij werd gesproken over een zogeheten 'Verklaring van geen bedenkingen' voor Tomassen Duck-To, alle besproken onderwerpen op één hoop geveegd en werd de raadsleden gevraagd 'ja' of 'nee' te zeggen.

"En met inachtneming van de stemverklaring moet u wel nu vóór stemmen, want anders stemt u ook tegen alle andere stukken", zegt burgemeester Baars voorafgaand aan de stemming. Daarna eindigt de stemming positief, en daarmee in het voordeel van Duck-To.

'Opstandelingen' benaderde de burgemeester voor een reactie, maar daar wilde hij niet aan meewerken. Baars gaf aan de casus niet via de media te willen bespreken. Toen de programmamakers hem later op straat aanspraken, reageerde hij geïrriteerd. "Ik ga u niet te woord staan", geeft hij presentatrice Sophie Hilbrand direct te kennen. "Als dit uitgezonden wordt, dan heeft u een probleem", vervolgt hij, waarna hij verder loopt.

De burgemeester van Ermelo wilde niet voor de camera praten. Foto: Opstandelingen/BNNVARA

Reactie burgemeester

In een reactie op de website van Ermelo laat Baars vrijdag weten dat hij kennis heeft genomen van de uitzending. Hij zegt de manier waarop Ermelo voor het voetlicht is gebracht jammer te vinden. "Er wordt een vrij eenzijdig beeld neergezet, van de gemeente in het geheel en van mij als burgemeester in het bijzonder. Echter, ik ben ook van mening dat medewerking aan het programma dat niet zou hebben gewijzigd. Het is dan ook een bewuste keuze geweest van het college van B&W om niet mee te werken aan dit programma, net als de meeste andere gemeenten die in dit seizoen van Opstandelingen aan bod zijn gekomen", aldus Baars.

De burgemeester zegt dat hij zich, voorafgaand aan de opnamen, heeft laten bijpraten door collega-gemeenten. Die gaven aan dat er 'veel werd geknipt en geplakt' in de montage. Zo bleef er weinig over van interviews of werden die uit hun context gehaald. Ter illustratie verwees hij naar de gemeente Bergen, die merkte dat van een urenlang interview vier minuten overbleven voor uitzending.

Baars neemt afstand van de suggestie dat de gemeente Ermelo bedrijven met voorkeur behandelt. Die bewering noemt hij 'feitelijk volledig onjuist'. De gemeenteraad komt tot het reces begint, nog tweemaal bijeen: op 8 en 15 juli. Of de uitzending van donderdagavond dan besproken wordt is nog onduidelijk, zegt de griffier van de gemeente.