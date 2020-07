Negatief zwemadvies Braamt ingetrokken

Mogelijk was er blauwalg aanwezig in een deel van de zwemplas waardoor de vogels overleden. Naar aanleiding van de vondst werd een onderzoek ingesteld door het Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland. Bovendien werd er geadviseerd niet in dat stuk van de plas te gaan zwemmen. Inmiddels is de kwaliteit van het water weer zo goed dat er veilig gezwommen kan worden.



Het intrekken van het negatieve zwemadvies is goed nieuws voor de organisatie van Swim To Fight Cancer. Zaterdag duiken diverse burgemeesters uit de regio het water in om geld op te halen voor de kankerbestrijding. Deze burgemeestersduik is een vervanging van het normale evenement, dat niet door kan gaan vanwege de maatregelen rondom het coronavirus.