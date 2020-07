'Ik kon ze toch niet aan lot overlaten', zegt ganzenmoeder Yvonne

Bekijk hier de video van Yvonne en haar ganzen. De tekst gaat eronder verder:

Emotionele bui

"Dieren zijn zo onschuldig, dat ik vind dat we goed voor ze moeten zorgen. Ik was zelf al in emotionele bui toen ik die achtergelaten eieren zag en mijn hart brak. Ik dacht meteen 'die moet ik meenemen' en zorgen dat het goed komt."

Ze kan zich het nog goed herinneren toen het eerste ei openging. "Dat was Guus. Ik hoorde hem al piepen en zag toen die eierschaal breken en hij floepte zo uit het ei in mijn hand."

Voor ganzen is het zo dat de eerste die ze zien beschouwen als hun moeder. Dus in dit geval is dat Yvonne. En dat is te zien. Als Yvonne ze roept lopen ze meteen achter haar aan de poort uit. Yvonne wandelt dan naar de grasveldjes in haar buurt en laat ze daar grazen.

Foto: Omroep Gelderland

Afscheid nemen

Yvonne vreest dat als de ganzen groter worden ze afscheid moet nemen. "Ik hoop dat er misschien ergens in de buurt een huisje met grote tuin vrijkomt waar wij met zijn allen naar toe kunnen. En als dat niet lukt, hoop ik op iemand die net zo goed voor ze wil zorgen als ik dat doe."

Moeilijke periode

De ganzen zijn voor de Nijmeegse extra bijzonder omdat ze haar door een moeilijke periode hielpen. "Het ging slecht met mijn zoon; ik maakte me daar veel zorgen over. Was echt een zombie. En deze ganzen gaven mij afleiding. Het was een project waar ik me even op kon storten. Hele positieve afleiding. Het kostte veel tijd om die eieren uit te broeden en ook om nu voor ze te zorgen, maar ik word er heel blij van."