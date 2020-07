Noodlijdend theater Barneveld ontslaat helft van personeel: 'Met pijn in het hart'

De culturele sector heeft het zwaar door de coronacrisis. Het Schaffelaartheater in Barneveld heeft al maanden geen inkomsten, maar de kosten lopen wel door. “We hebben geen enkel verdienmodel het komende halfjaar.” De instelling ziet dan ook geen andere optie dan een meerderheid van de oproepkrachten én het vaste personeel te ontslaan. Met pijn in het hart.

Directeur Ronald de Wilde is van aanjager van een drukbezocht theater crisismanager geworden. Het middelgrote theater haalt het het komende theaterseizoen minder dan de helft van haar normale jaaromzet. De Wilde ziet niet hoe hij geld moet verdienen met het theater in de anderhalvemeter maatschappij.

In de grote zaal zijn namelijk 550 stoelen, maximaal 120 daarvan kunnen nu gebruikt worden: “Maar dat kan gewoon niet uit en ik heb het geld niet om bij te leggen op de voorstellingen, we hebben geen enkel verdienmodel het komende halfjaar."

Huur voorlopig opgeschort

Ook dubbele voorstellingen, dus dezelfde voorstelling twee keer spelen op een avond is nu niet te betalen voor het Schaffelaartheater. De huur van het theater is 55.000 euro, betaling daarvan is opgeschort. Daarnaast heeft de BV Muziektheater, waar het theater het gebouw van huurt 125.000 euro liquiditeitssteun gegeven om de lopende rekeningen te betalen. Het theater is dus technisch failliet: “Ik weet nu niet wanneer we dat terug kunnen betalen.”

Ook loopt het theater zelf huurinkomsten mis: “Het theater werd verhuurd aan bedrijven en instellingen die onze podiumfunctie gebruikten, zoals een toneelvereniging of koor, maar ook zij zitten met de anderhalve meter en slaan hun voorstellingen nu over.”

Ontslagen zijn enige optie

De Wilde ziet geen andere optie dan een behoorlijk deel van zijn personeel te ontslaan, hoe pijnlijk hij het ook vindt: “We moeten een kleine groep mensen nu aan het werk houden om ervoor te zorgen dat het theater weer open kan als dat mogelijk is, dat kan alleen als we nu anderen ontslaan.”

Daarnaast is er weinig werk in het theater. De personeelsleden zijn in de afgelopen periode grotendeels betaald uit de noodmaatregel van het Rijk, de NOW-regeling: “Hoelang kan je iemand betalen van belastinggeld, als er eigenlijk niet veel te doen is. Het spijt me echt verschrikkelijk, maar hier kan niemand wat aan doen."

Binnenkort hoort het personeel wie er precies hun baan verliezen.

Steun van overheid

De Wilde hoopt op steun vanuit de provincie en gemeente. De provincie heeft al toegezegd instellingen te willen steunen als gemeenten meebetalen.

Komende woensdag wordt er in de gemeenteraad van Barneveld gesproken over de financiële gevolgen van corona voor het theater en en andere instellingen in de gemeente.

Afzeggen is duurder

Ondanks alles zullen er tot kerst nog een tiental voorstellingen te zien zijn, dat zijn onder meer de voorstellingen die die voorjaar gepland waren en zijn verplaatst naar de herfst. De Wilde: “Dat doen we omdat afzeggen duurder is. Richting Pasen zien we verder.”

Het plan voor nu is om de kern draaiende te houden, zodra het mogelijk is zetten we de deuren weer wagenwijd open kunnen zetten voor ons publiek: “Het is geen plezierig verhaal, maar wel de realiteit.”