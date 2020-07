Ziekenhuizen in Achterhoek gaan op 1 januari uit elkaar

Interim-voorzitter Jeltje Schraverus van het overkoepelende ziekenhuizenbestuur Santiz heeft zich in een videoboodschap gericht tot het personeel van Slingeland Ziekenhuis (SZ) in Doetinchem en het SKB in Winterswijk. Ze maakte daarin duidelijk dat beide ziekenhuizen afzonderlijk van elkaar verder gaan. Mogelijk met ingang van het nieuwe jaar.

Schraverus is door Santiz als voorzitter toegevoegd aan de beide Santiz-bestuurders Erwin Bomers (SZ) en Bijar Altalabani (SKB). Ze maakte ter introductie een videoboodschap voor het personeel en liet weten dat ze er is neergezet om de bestuurlijke fusie tussen beide ziekenhuizen ongedaan te maken. De beoogde juridische fusie, per 1 januari 2021, is daarmee van de baan.

'Los van elkaar verder'

"Er schijnt onduidelijkheid te zijn over mijn opdracht", vertelt Schraverus in de video. "Ik heb een hele duidelijke opdracht, die is namelijk: zorg er voor dat beide ziekenhuizen los van elkaar verder gaan, dus ieder voor zich."

"Ik heb er met veel mensen over gesproken, maar één ding, de opdracht is duidelijk: we gaan uit elkaar. Het liefst per 1 januari 2021. Voor sommigen is dat te laat, voor sommigen te vroeg, maar voor mij op tijd, want het is een traject dat we netjes en zorgvuldig moeten doorlopen. De minister kijkt immers mee en die kijkt niet voor niets mee. Dat betekent dat we verantwoording hebben af te leggen."

"We gaan plannen maken hoe de afgescheiden ziekenhuizen verder gaan, ieder op zijn eigen pad, SKB en SZ. Ik zal daarbij helpen dat het daar ook van komt. Ik heb nu nog niet panklaar hoe het gaat worden, daarvoor heb ik jullie allemaal nodig. Maar dat we uit elkaar gaan, dat is wel helder."