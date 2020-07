Voetbalclub Grolse Boys verdwijnt na 72 jaar: 'Met pijn in het hart'

Sportpark Het Wilgenpark verdwijnt en wordt waarschijnlijk natuurgebied. Spelers, bestuur en aanhangers integreren in de nieuwe club SV Grol. Ook zal er gevoetbald worden op het sportpark van SV Grol. Het enige wat overblijft van de Grolse Boys is de kleur rood dat in accenten in het nieuwe voetbalshirt wordt verwerkt.

Bekijk hier de reportage over het afscheid. De tekst gaat eronder verder.

Met pijn in het hart

Eerdere pogingen om te fuseren tussen de twee clubs liepen op niets uit. Twee jaar geleden begonnen de eerste gesprekken over een fusie. Nota bene tijdens de receptie van het 70-jarig bestaan van Grolse Boys. Sindsdien zijn er verschillende werkgroepen in de weer geweest om de clubs tot elkaar te laten komen. In oktober 2019 besloten de leden van beide verenigingen dat het tijd werd om samen te gaan.

''Met pijn in het hart, want wij zijn de verdwijnende vereniging'', vertelt voorzitter Harry Paf. Ook lid Peter Berendsen vindt het afscheid moeilijk. ''Ik heb hier alles helpen opbouwen. Wat hier gemetseld is, heb ik met mijn maten gedaan.''

Afscheid niet mogelijk

Door de coronacrisis is het voor de club uit Groenlo onmogelijk om een groot afscheidsfeest te organiseren. Voorzitter Paf van Grolse Boys hoopt in september of anders in het voorjaar van 2021 alle leden en oud-leden bij elkaar te krijgen voor een reünie. Zaterdag was er een bescheiden bijeenkomst voor leden om via de richtlijnen van het RIVM afscheid te nemen van hun club en te kijken naar de toekomst.

De nieuwe fusieclub telt meer dan 1500 leden en behoudt de naam en oprichtingsdatum van SV Grol. De clubkleuren wijzigen licht: het rood van ‘de Boys’ komt met ingang van het nieuwe seizoen terug in het tenue en op sportpark Den Elshof.

