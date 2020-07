Roeken teisteren maïsland agrariër Terborg

"We hebben zelfs laserapparatuur gekocht om ze door middel van laserstralen van de percelen te houden", aldus de agrariër. "Maar het is bijzonder lastig, het valt niet mee. Het is alsof iemand je auto bekrast en je niks aan die actie mag doen. Dat frustreert."

Volgens Ruud Huls van de Wildbeheereenheid Wisch is de roekenoverlast een breder probleem. Hij ziet dan ook nog maar één oplossing die structureel uitkomst moet bieden: "We hopen dat we vanuit de provincie Gelderland groen licht krijgen om in de kritieke fase van de plant, als de maïs nog een klein is, dat we dan de roek mogen bejagen. Als je ze beschiet, dan heeft dat wel echt een afschrikwekkend effect op de rest van de kolonie. Die zullen denken: 'Daar gaan we niet naar toe, we gaan wel ergens anders ons graantje pikken'."



Huls roept de agrariërs op om vooral de schade, hoe klein dan ook, te melden bij de provincie. Pas dan kan er actie worden ondernomen: "Dan is het toch best aanzienlijk als je alles bij elkaar optelt. Dan kan de provincie ook zien dat er al veel aan wordt gedaan om de vogels te verjagen, maar dat er nog steeds schade is. Het kan zijn dat ze dan zeggen: 'Hier moeten we wat mee'." De precieze schade voor de melkveehouder moet nog blijken, maar dat is meer dan enkel de verloren maïs. Tijhuis heeft namelijk opnieuw zijn perceel ingezaaid en dat heeft weer consequenties voor zijn bedrijfsvoering: "Dat is nadelig voor de kwaliteit van de maïs. Dus ook voor de voederwaarde voor de koeien. Daarom zullen we meer krachtvoer moeten bijvoeren, dat kost zeker meer geld."