Richie Musaba van Vitesse ziet tweelingbroer als voorbeeld: 'Motivatie hoe het kan gaan'

De eerste trainingen zitten er alweer op bij Vitesse. Richie Musaba, 19 jaar en geboren in Nijmegen, is één van de jonge spelers die de komende maanden hoopt op speeltijd. "Mijn doel is zoveel mogelijk minuten maken. Ik wil een belangrijke speler worden bij Vitesse en daar ga ik vol voor", zegt de aanvallende middenvelder.

Kans pakken

Tijdens de eerste training maakt hij direct een gretige indruk en gaat hij steeds op zoek naar de actie. "Ik ben ook fit", laat Musaba weten. "Het was een moeilijke periode, maar ik heb tijdens de corona periode niet stil gezeten en hard gewerkt. Ik wil nu op het trainingsveld direct laten zien wat ik in huis heb. Op die manier moet je je kans pakken."

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

"We hebben de afgelopen maanden veel thuis gezeten natuurlijk", vertelt hij. "Het is jammer dat je niet even weg kan naar familie in het buitenland. We hebben niks geks gedaan. Ja, door corona heeft de club het financieel moeilijker gekregen. Maar daar zit voor de jongere spelers ook iets positiefs in. We krijgen misschien extra mogelijkheden op minuten."

Tweelingbroer Anthony

Richie Musaba geldt als een groot talent. Via A1 maakte hij vorig seizoen de stap naar Jong Vitesse waar hij een vaste waarde was. Tegelijkertijd maakte zijn tweelingbroer Anthony bij NEC een stormachtige ontwikkeling door. Hij speelde zich in de kijker van een aantal grote clubs. Onlangs werd de buitenspeler getransfereerd naar AS Monaco.

"Dat heeft hij helemaal verdiend", zegt Richie direct. "Hij heeft met veel clubs gesproken en Monaco had de beste plannen met hem. Dat voelde gelijk goed. Iedereen is daar ook heel positief over hem. Ze geloven erin dat hij gaat slagen en wij als familie ook. Bij NEC heeft hij een goed seizoen gedraaid. Voor mij inderdaad een belangrijke en mooie motivatie. Je ziet hoe het kan gaan."

"Het was waarschijnlijk al zijn tijd", gaat Richie verder. "We hebben onze eigen kwaliteiten en ik weet niet wie beter is, maar hij had misschien ook het geluk mee nu. Het is geweldig voor hem dat hij voor zo'n grote club gaat spelen."

Zie ook: Van Beuningen naar Monaco: leven van Anthony Musaba staat op z'n kop