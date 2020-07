Amerikaanse ceremonie in Fort Vuren: oude vlag WO2-soldaat op officiële wijze gevouwen

Het is 28 juli 1943 als bewoners van Asperen en Herwijnen opeens een paar parachutes naar beneden zien dwarrelen. Maar eentje daalt sneller: te snel. De Amerikaanse staartschutter Robert Martin, uit zijn vliegtuig gesprongen toen het werd aangevallen door de Duitsers, komt die dag om het leven omdat zijn parachute is gescheurd.

In het WO2- en vliegeniersmuseum in Fort Vuren is er anno 2020 een speciaal hoekje voor hem ingericht. Zijn nabestaanden schonken er allerlei persoonlijke spullen voor in 2017, onder meer de familievlag met de Amerikaanse Star and Stripes.

Bekijk de beelden van de ceremonie. De tekst gaat eronder verder.

Dertien symbolische vouwen

“De vlag lag hier opgevouwen, maar ik wist wel dat het niet op de goede manier was gevouwen”, vertelt Peter den Tek, voorzitter van het museum. In Amerika is het een traditie om tijdens militaire begrafenissen de vlag te vouwen en aan de familie van de overledene te overhandigen. In dertien vouwen wordt het doek tot een driehoek gemaakt, waarbij elke vouw iets symboliseert.

“De Amerikaanse ambassadeur was hier een paar weken geleden bij de heropening. Toen stonden we bij die vlag en dacht ik er toevallig aan. Toen zei de ambassadeur dat het best te regelen valt om die vlag een keer goed te vouwen.”

Onafhankelijkheidsdag

Zo gezegd, zo gedaan. Zaterdag, op de dag dat Amerika haar Onafhankelijkheidsdag viert, kwamen drie luchtmachtmilitairen speciaal naar Vuren om de vlag op ceremoniële wijze te vouwen. Nu ligt de vlag in zijn houten, driehoekige vlagkist weer in de vitrine. D

en Tek: “Ja, dat is wel heel bijzonder. Ik heb zoveel onderzoek gedaan naar al deze jongens. Het zijn net broers voor mij.”