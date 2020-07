Bijzonder project in de prijzen: Syrische vrouwen aan de slag in de zorg

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In de ouderenzorg is het lastig om aan personeel komen. Het is niet eenvoudig dat tekort met mensen met een migratieachtergrond op te vullen. "Je ziet wel dat statushouders of mensen met een migratieachtergrond ergens kunnen beginnen, maar vaak houdt het alweer snel voor ze op", zegt Danny Huizer, namens Zorggroep Apeldoorn.

"Wat wij in de project doen is mensen aan de voorkant intensief begeleiden, zodat ze echt een goede basis hebben voor een langdurig werkverband in de zorg."

Culturele verschillen

Tijdens het project 'Kleurrijk zorgen in een kansrijke samenleving' worden de Syrische vrouwen drie jaar lang intensief begeleid. "En daarbij hebben we dan ook echt aandacht voor die culture verschillen. Niet alleen om hen iets bij te brengen, maar ook om zelf van te leren", zegt Huizer.

Want niet alleen wil de zorggroep meer diversiteit in zijn eigen personeelsbestand, ook zijn er relatief weinig mensen met een migratieachtergrond die er zorg afnemen. "We willen dat onze zorg beter aansluit bij mensen met een migratieachtergrond die zorg nodig hebben."

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) wordt maandag een oorkonde uitgereikt voor het concept. "Het is geen geheim wat we doen, iedereen mag weten hoe we dit doen. Er zit zoveel talent en kennis bij die mensen, op deze manier plukken we daar op meerdere vlakken de vruchten van", aldus Huizer.