Herfstachtig weekend voor de boeg: 'Valt veel regen'

Droge momenten zijn schaars in het weekend, zeker op zaterdag. Dat zegt weerman Alfred Snoek van Weerplaza vrijdag. "Morgen moet je geluk hebben dat het droog is."

"Het is een bewolkte dag met van tijd tot tijd regen. Het is heel lang geleden dat we dat soort weer hebben gehad. In de regen moet je je tevreden stellen met 16, 17 graden. Alleen op momenten dat het eventjes droog wordt, het lijkt dat dat in de middag gebeurt, wordt het 18 à 19 graden. De wind trekt verder aan tot af en toe windkracht 5. Ik durf het herfstachtig te noemen", aldus Snoek.

"Ook zondag hoeven we niet te rekenen op een prima dag. Droge momenten zijn wel wat langduriger. Er is zelfs af en toe ruimte voor de zon. De temperatuur gaat wat omhoog en het gaat wat klef aanvoelen."

De weerman ziet na het weekend wel wat verbetering. "In de loop van de week gaat de temperatuur duidelijk omhoog. Dan is het prima toeven in de provincie."

