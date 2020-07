Boeren zijn het beu en gaan vandaag opnieuw protesteren

Meerdere boeren zijn vrijdagochtend onderweg naar het Malieveld in Den Haag om te protesteren. Actiegroep Agractie heeft opgeroepen in actie te komen tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet.

Landbouwminister Carola Schouten houdt vast aan de plannen om de uitstoot van stikstof uit mest te verlagen door minder eiwit toe te staan in veevoer. De Tweede Kamer stemde afgelopen nacht om 3.30 uur wel in om het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving, maar daar is volgens Schouten eigenlijk geen tijd voor.

Politie staat paraat

Boeren voerden donderdagavond al samen met onder meer bouwers al actie in het centrum van Den Haag, onder meer bij het Binnenhof. Daar staan vrijdagochtend al veel agenten klaar voor het nieuwe protest. Grote vrachtwagens van Defensie hebben de weg naar de toegangsweg van het Binnenhof versperd.

De Edese voorman Bart Kemp van Agractie verwacht een paar honderd boeren in de Hofstad. Er zijn nog geen tractoren met boeren te zien, maar die zijn al wel onderweg. Een van hen is bekend actievoerder Thijs Wieggers uit Mariënvelde. De boer rijdt met een groep van acht trekkers naar het Malieveld. "Ik weet niet wat ik moet verwachten. De uitkomst van het debat was pas heel laat bekend, dus het was moeilijk om veel mensen op te trommelen", zegt hij.

Wieggers neemt geen genoegen met de aangenomen motie van CDA en VVD dat de plannen van de boeren doorberekend moeten worden. "Schouten legt die hoogstwaarschijnlijk naast zich neer en gaat gewoon verder met huidige beleid. Daar schieten we niets mee op."

'Koeien zijn ook topsporters'

Zijn vee heeft volgens Wieggers genoeg eiwitten nodig om optimaal te presteren. "Koeien in Nederland zijn ook topsporters en moeten perfect gevoerd worden. Met het beleid van Schouten moeten we het dieet aanpassen, maar dan valt de conditie van de koe terug. Met alle problemen van dien."

De boer uit Mariënvelde heeft gehoord 'dat Den Haag is afgezet'. "We zullen zien hoe ver we komen. Desnoods gaan we over de trambaan naar het Malieveld", zegt hij.

Regionale acties

Er worden vrijdag volgens hem in het hele land acties gehouden tegen de plannen van de minister, maar hoe die eruit komen te zien kan hij nog niet zeggen. "Overal zal er wel iets gebeuren. Mensen zullen last van ons hebben. Maar de overheid wil niet luisteren, dus moeten ze maar voelen in Nederland", stelt hij.

Ook Willeam Schoonhoven van actiegroep Farmers Defence Force kondigt regionale acties aan, maar wil daar nog niets over kwijt. "We hebben het ook nog niet in onze apps gezet, omdat we niet willen dat het al uitlekt", aldus de veehouder uit Beemte-Broekland. "Of er ook acties in Gelderland worden gehouden? Dat zou zomaar kunnen."

Volgens Kemp van Agractie zullen boeren zich onder meer bij de provinciehuizen laten zien. Het is nog onduidelijk of er ook boeren naar het provinciehuis in Arnhem komen.

