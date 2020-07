Buurt voelt zich overvallen: 'Bedrijventerrein niet naast ons, maar op onze grond'

Bewoners aan de Sibbinkweg in Winterswijk voelen zich overvallen door de keuze van Winterswijk om op het zogenaamde Tuunterveld een bedrijventerrein in te richten. De huidige weilanden liggen aan de Rondweg-West, tegen de Sibbinkweg en de Mentinkweg aan.

"We zijn hooglijk verbaasd, er is nul communicatie geweest", zegt Erwin Wiggers, sinds een paar jaar woonachtig aan de Sibbinkweg.

Wiggers heeft donderdagavond de brief van de gemeente Winterswijk, die 's middags zou worden bezorgd, nog niet gelezen. "Er kwam vanmiddag een auto van de gemeente bij de brievenbus en ik dacht nog: wat moet die daar? Ik ga even kijken", zegt Wiggers, die bij terugkomst de bewuste brief in de hand heeft. "We kunnen straks meekijken als de plannen digitaal worden gepresenteerd."

'Raar iets'

Bert Roeterdink, medewerker van de gemeente Winterswijk, verklaart eerder die dag tijdens een digitale persconferentie dat er 'voor iedereen één moment' is om geïnformeerd te worden: "Dat is nu." Volgende week worden er informatiebijeenkomsten gehouden voor de omwonenden.

Wiggers kan er met de pet niet bij: "Buren zijn op vakantie, die weten van niets. We zitten nu met andere buren aan de koffie om van de schrik te bekomen. We verbazen ons vooral dat er geen communicatie is geweest. Er is toch een betrokkenenparagraaf? Participatie? Dat bedrijventerrein komt niet naast ons, maar óp onze grond! Het is een raar iets."

'Te klein'

Winterswijk wil een extra bedrijventerrein om bestaande bedrijven extra ruimte te bieden, nu ze op de huidige locatie uit het jasje zijn gegroeid. Een onafhankelijk onderzoeksbureau heeft dertien locaties onderzocht en het Elinksveld, in de buurt van de Motomarkt aan de Kottenseweg, kwam als beste uit de bus. Het huidige weiland is 5 hectare groot.

"Maar dat terrein is te klein, de ruimtebehoefte is groter. Vandaar dat we bij nummer twee zijn aangekomen, het Tuunterveld", zegt wethouder Inge Klein Gunnewiek. Het Tuunterveld is ruim 22 hectare, waarvan 15 hectare als bedrijventerrein kan worden ingevuld. De rest van de ruimte is bestemd voor een groene inpassing.

'Minst slechte plek'

"Voor zo'n locatie kijk je altijd naar de rand van het dorp en op elke plek is het ingrijpen in het Nationaal Landschap", zegt Klein Gunnewiek. "Het is helder waarom we het willen, want het gaat om behoud van werkgelegenheid en prettig wonen, want anders houd je de bedrijven en de inwoners niet hier. Dit is de keuze voor de beste plek, of misschien wel de minst slechte plek."

Voor de buurt is het de slechtst denkbare plek. Wiggers, die op de plek van het voormalige dierenasiel woont: "Drie jaar geleden is hier de bedrijfsbestemming omgezet naar een woonbestemming. Zonder voorwaarden. Ik heb de plannen nu gezien, ons huis is rood omcirkeld. Dan communiceer je dat toch?"

Streep getrokken

Ook de initiatiefnemers voor een zonnepark en grondeigenaren van het Tuunterveld zullen raar hebben opgekeken. De komst van een bedrijventerrein dwarsboomt namelijk de plannen voor een zonnepark op het Tuunterveld.

Klein Gunnewiek: "Dat hebben we gecommuniceerd met de grondeigenaren. Ze wisten dat we bezig waren met dit locatieonderzoek en dat als we bij het Tuunterveld uit zouden komen, dat we dan niet zouden meewerken aan het zonnepark."

Wiggers legt zich niet neer bij de keuze voor het Tuunterveld. "Je kunt niet elke wedstrijd winnen, maar we gaan zeker de strijd aan voor minimaal een schadevergoeding. Want nu is er voor ons een streep getrokken, klaar. Dat is op zijn minst heel bijzonder."