Tiel en Neder-Betuwe in top tien uitdelen coronaboetes

Uit onderzoek van Nieuwsuur (NOS) onder alle gemeenten in Nederland, blijkt dat de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe beiden in de top 10 staan als het gaat om het uitdelen van boetes door boa's rondom het overtreden van coronamaatregelen.De boa's in de gemeente Schiedam spanden de kroon; zij deelden van half maart tot half juni 639 boetes uit, terwijl er in de even grote buurgemeente Vlaardingen 57 boetes werden uitgeschreven. En grote gemeenten als Emmen en Schagen noteerden in diezelfde periode geen enkele coronaboete. Meer dan tachtig gemeenten in Nederland deelden geen enkele boete uit.

Er zijn sinds half maart duizenden boetes opgelegd vanwege overtredingen van de speciale corona-noodverordeningen. Het OM becijferde dat aantal begin mei al op 18.000. Een aantal daarvan is uitgeschreven door de politie, maar een groot deel is afkomstig van gemeentelijke boa's. In Tiel zijn er 94 boetes uitgedeeld en in Neder-Betuwe 54. In Buren bleef het aantal boetes steken op 13.



Grote verschillen tussen gemeenten zijn slecht voor het draagvlak en het rechtsgevoel, denkt Ruud Kuin van de BOA Bond. "Het is niet handig, niet goed. Het zou in principe uniform moeten zijn. Maar het is wel ingewikkeld, want de boa's vallen onder 355 burgemeesters."



Kuin denkt dat er een taak is voor de minister van Binnenlandse Zaken. "Die zou daar stringent op moeten sturen. Dat je landelijk afspreekt: we gaan één keer waarschuwen en dan is het beboeten. Of twee keer waarschuwen, dat maakt niet uit, als het maar op dezelfde wijze gebeurt. Dit is ook voor de boa's lastig werken en uit te leggen." , zo liet hij tegenover Nieuwsuur (NOS) weten.