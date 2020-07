Bouwers onderweg naar Den Haag om boeren te steunen: 'We zijn één'

Boze bouwers en boeren zijn donderdagavond op weg naar Den Haag om actie te voeren. Daar vergadert de Tweede Kamer over maatregelen op het gebied van veevoer. Ook de stichting Bouw in Verzet uit Wapenveld is die kant opgegaan. ''Wij willen de boeren steunen, we zijn samen één.''

Volgens Erik van Ginkel, penningmeester van Bouw in Verzet, uit Nijkerk zijn er zo'n 350 wagens onderweg vanuit Bouw in Verzet. ''Wij doen dit omdat het kabinet de stikstofregels moet versoepelen, zodat er ook meer gebouwd kan worden. Daarnaast willen we de boeren steunen in dit protest, de bouwers en boeren zijn één.''

De boeren zijn fel gekant tegen de manier waarop minister Carola Schouten van Landbouw de uitstoot van stikstof uit mest wil verlagen. Ze wil dat doen door minder eiwitrijk voedsel toe te staan.

De vergadering in de Kamer begint om 22.00 uur, maar de boeren en de bouwers willen een statement maken door zich nu al in Den Haag te melden. ''We weten nog niet hoe het gaat lopen, dus ik weet ook nog niet wat ons verdere plan is'', zo stelt Van Ginkel.

Gelderse boeren wachten debat af

Het bestuur van Farmers Defence Force riep boeren vanmiddag al op naar Den Haag te gaan nog voordat het debat zou beginnen. De actiegroep Agractie ondersteunt deze oproep niet en wacht het debat eerst af. Omroep Gelderland heeft donderdag meerdere Gelderse boeren gesproken. De meesten gaven net als Agractie aan eerst de uitkomst van het debat af te willen wachten.

Zie ook: Boeren dreigen weer massaal de weg op te gaan