Raad Bronckhorst akkoord met nieuwe vmbo-school in Vorden, maar niet met sporthal

Als het aan de raad van Bronckhorst ligt staan alle seinen op groen voor de bouw van een nieuwe vmbo-school in Vorden. Maar een bijbehorende nieuwe sporthal, zoals het college voorstelde, daar ziet een meerderheid van de raadsleden geen heil in.

Dat bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering van de gemeente Bronckhorst. Voor de school die aan de Almenseweg moet komen trekt de raad maximaal 10,7 miljoen euro uit. Hiermee wordt het voortgezet onderwijs in Vorden behouden.

Wel of geen sporthal?

Raadsfracties en zelfs fractieleden onderling waren sterk verdeeld over het wel of niet direct realiseren van een nieuwe sporthal op dezelfde locatie. Gemeentebelangen Bronckhorst is zwaar teleurgesteld dat Vorden het voorlopig nog moet doen met de huidige sporthal.

"Mét sporthal is de beste optie, omdat het onduidelijk is wat we met de huidige sporthal gaan doen én omdat alle sporthallen in Bronckhorst de komende jaren groot onderhoud of nieuwbouw behoeven", aldus Marcel Westerink van GBB.

Locatie: over het spoor

Jan Engels van D66 ging met hem mee. "U wenst niet te investeren in een nieuwe sporthal in Vorden, terwijl een bureau inzichtelijk heeft gemaakt dat u miljoenen weggooit als u dit over tien jaar alsnog doet."

Voor de VVD en GroenLinks is de locatie van de nieuwe sporthal een struikelblok. Een groot deel van de kinderen uit het dorp moet dan het spoor oversteken om naar de sportlessen te gaan. "Slepen met onze basisschoolkinderen over het spoor is niet wenselijk", aldus Ulrike ter Braak van GroenLinks. De VVD deelde die mening. "De route naar de huidige sporthal is veiliger, dan naar een locatie aan de Almenseweg."

Eerst sport- en accommodatiebeleid vaststellen

Naast twijfels over de locatie willen veel raadsleden eerst het nieuwe sport- en accommodatiebeleid van de gemeente afwachten. "Nu een pas op de plaats maken wat betreft nieuwbouw van de sporthal, eerst een integraal sport- en accommodatiebeleid ontwikkelen voor alle kernen", aldus Rob Weverink (CDA).

Westerink (GBB) stelde nog voor om de deur voor een nieuwe sporthal in Vorden voorlopig nog even op een kiertje te laten staan, en pas begin 2021 een besluit te nemen. "Nadat de raad een goed beeld heeft kunnen krijgen van de benodigde investeringen in alle relevante sporthallen in de gemeente." Zijn voorstel kreeg geen meerderheid.

Overlast

Bewoners van de Almenseweg spraken eerder uit te vrezen voor overlast door de school én sporthal in hun achtertuin. "Wij krijgen straks 24/7 overlast", reageerde Jan ten Damme toen de plannen vorig jaar bekend werden. Zonder nieuwe sporthal valt er voor hen één last weg.

Dat de raad het licht op groen zet betekent nog niet dat het schoolgebouw er automatisch komt. Er volgt eerst nog een haalbaarheidsonderzoek. Hierin wordt gekeken of de gemeente het terrein aan kan kopen, of de nieuwbouw ingepast kan worden en wat de gevolgen van de nieuwbouw zijn op de flora en fauna.

Zie ook: