Gemeente Aalten neemt muziekdocenten Boogie Woogie in dienst

De gemeente Aalten neemt muziekdocenten van Boogie Woogie in dienst. Dat is het gevolg van de breuk van Aalten met de muziekschool in Winterswijk. Aalten vindt de kosten voor de huisvesting in Winterswijk te duur. De Aaltense muziekverenigingen nemen het onderwijs voor harmonie en fanfare in eigen hand.

De overname betreft negen docenten, die samen 1,95 fte vormen. Daarmee behouden de docenten de zogenaamde B3-status (van ambtenaar) met bijbehorende rechten. Bovendien voorkomt Aalten het risico dat er bij een eventueel gedwongen ontslag frictiekosten (ontslagvergoeding) moeten worden betaald.

Natuurlijk verloop

"We voelden een verplichting. We nemen ook iemand van de administratie van Boogie Woogie in dienst", zegt wethouder Hans te Lindert van Aalten. "Als de docenten na natuurlijk verloop uit dienst zijn betalen wij een bedrag uit aan de leerlingen waarmee de muziekverenigingen zelf docenten kunnen inhuren voor de leerlingen."

'Mooi slotakkoord'

Waar Oost Gelre geen docenten van Boogie Woogie inhuren en Winterswijk daarom juridische stappen heeft ondernomen, wil Aalten in stijl afscheid nemen van Boogie Woogie. Te Lindert: "We wilden recht doen aan iedereen. Dat is ook door Boogie Woogie bevestigd. We besparen nu een ton en kunnen het muziekonderwijs betaalbaar blijven organiseren. Dit is een mooi slotakkoord én een mooie opmaat naar de nieuwe organisatie met de muziekverenigingen."

De muziekverenigingen in Dinxperlo en Aalten nemen het muziekonderwijs zelf ter hand, met behulp van de muziekdocenten. "Bij de muziekverenigingen zijn er positieve gevoelens. Ze zijn er blij mee, want ze houden hun eigenheid. Dat is het belang van de muziekverenigingen. Ze beginnen 1 augustus met de nieuwe organisatie."