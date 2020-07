Ruim 24.000 coronatesten in één maand, één procent positief

Van alle besmette personen wordt nagegaan met wie zij contact hebben gehad. Dit om verdere besmettingen te voorkomen. Dit zogenoemde bron- en contactonderzoek vindt onder andere plaats in Arnhem op de testlocatie bij GelreDome.

Op de testlocatie bij GelreDome in Arnhem zijn 125 besmettingen opgespoord. "De positieve geteste persoon wordt door ons gebeld. Aan de hand daarvan gaan we na wie we nog meer moeten bellen", zegt Pauli Bles, arts van de GGD Gelderland-Midden. "De ene persoon is heel veel thuis geweest, de ander heeft veel contacten."

Bekijk hier de reportage over de coronateststraat in Arnhem, tekst gaat daarna verder:

Meer versoepelingen, meer besmettingen?

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen op 1 juli hebben mensen soms meer contacten. Dat betekent dat de GGD meer moet na bellen. Of de uitgebreide bewegingsvrijheid ook meer besmettingen oplevert, is nog niet duidelijk.

"Over de versoepelingen van gisteren kunnen we pas over een aantal weken wat zeggen. Het is zomer, wat betekent dat mensen meer buiten zijn, dat is gunstig. Hoe de herfst gaat lopen, moeten we nog gaan zien", aldus Bles.

De GGD adviseert mensen met milde klachten zich vooral te laten testen. Bles: "Milde klachten? Kom testen, we willen het virus zo goed mogelijk onder controle krijgen. Daarvoor moeten we iedereen testen die ook maar enig kuchje heeft of verkouden is."

