Al maanden vast op zee: Margrets dochters hopen dat papa snel thuiskomt

Aan de keukentafel in Twello zit hun 2-jarige dochter te kleuren. In de ene hand een stift, in de andere knuffel vosje. Dat papa maar niet thuiskomt, blijft voor Margret lastig om uit te leggen aan haar drie dochters. "Op de vraag wanneer papa thuiskomt, heb ik al maanden geen antwoord."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

400.000 zeevarenden

Margret wil benadrukken dat haar gezin niet de enige is die met dit probleem te kampen heeft. "Dit is niet alleen ons verhaal, maar het verhaal van 400.000 zeevarenden en hun gezinnen/geliefden. Sommigen zitten al vijftien maanden vast", vertelt ze. Thomas, haar man, vertrok op 2 maart voor vijf weken naar zijn schip nabij Maleisië. Niet veel later ging de wereld op slot.

De Twelloër zit nu zo'n drie maanden langer dan gepland op het schip. Hij zit klem, want hoewel er geen corona aan boord is, kan hij niet van het schip af. Dat komt omdat andere arbeiders die hem zouden moeten aflossen door visumproblemen en reisbeperkingen het schip niet op kunnen. "Uitzichtloos", noemt Margret het. In de ruim tien jaar dat ze samen zijn, hebben ze elkaar nog nooit zo lang moeten missen.

Verjaardagen gemist

Mits de wifi het toelaat houden de twee, zo goed als zo kwaad als het gaat, contact via WhatsApp en videobellen. "Het is fijn om contact te hebben, maar dat is natuurlijk niet wat je wil, je wil elkaar kunnen zien en aankijken." De verjaardagen van zijn twee oudste dochters heeft Thomas noodgedwongen moeten missen. "Daar wilde hij natuurlijk ook graag bij zijn, maar dat gaat nu allemaal niet."

Thomas heeft op het schip niet te maken met corona. "Ze zitten in een soort vanzelfsprekende quarantaine, dus dat gaat goed. Maar dat het zo lang duurt en dat je constant aan het werk bent zonder perspectief, dat is heel vervelend en ontzettend lastig. Gelukkig is de sfeer op zijn schip goed, dus daar heb ik geen zorgen van, maar eigenlijk is het een onmenselijke situatie."

Motie Tweede Kamer

Om aandacht te vragen voor de situatie schreef Margret onlangs een brief naar de leden van de Tweede Kamer. Inmiddels is er een motie ingediend en aangenomen waarin aandacht wordt gevraagd voor de zeevarenden die vastzitten aan boord van schepen. De motie verzoekt de regering om nader te onderzoeken hoe bemanningswisselingen vergemakkelijkt kunnen worden.

Inmiddels lijkt het erop dat Thomas snel naar huis komt. "Ik geloof het pas als ik hem hier weer bij de voordeur zie staan." Als het zover is kan hij in ieder geval rekenen op een warm welkom van zijn dames. "Ik denk dat we elkaar eerst maar eens even goed gaan knuffelen, en dat-ie fijngeknepen wordt door z'n dochters."