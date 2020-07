Komst grootste zonnepark buiten China zorgt voor weerstand

Het grootste drijvende zonnepark buiten China krijgt een plekje in het Land van Maas en Waal. De gemeente Druten tekende donderdag voor het bouwproject dat aangelegd wordt bij een natuurgebied in Deest. De lokale politiek is enthousiast, maar omwonenden spreken er grote schande van.

Het zonnepark moet bijdragen aan de ambitie van Druten om in 2040 volledig energieneutraal te zijn. De panelen produceren volgens de gemeente genoeg kilowattuur om ruim 7000 huishoudens van energie te voorzien. Donderdag ondertekende de gemeente een overeenkomst met energiebedrijf GroenLeven, dat het project vanaf het najaar gaat realiseren en exploiteren.

“Dit is echt een vette klap in ons gezicht. We zijn voorstander van duurzaamheid, maar nu wordt er een industrieel park midden in het hart van de natuur aangelegd. Dat vinden we niet oké”, reageert Ans ter Voert, penningmeester van de Vereniging Uivermeer. “De natuur krijgt nu totaal niet de kans om te floreren in ons mooie buitengebied.”

'Te gek voor woorden'

Zelf woont Ter Voert op steenworp afstand van de plas. Al maanden verzet zij zich samen met haar organisatie fel tegen de plannen voor het zonnepark. Maar dat voelt als vechten tegen de bierkaai. “Het is te gek voor woorden. Als klein burgerinitiatief walsen de grote jongens met hun dikke portemonnee compleet over ons heen.”

Zowel de gemeente als GroenLeven beloven dat er geen reden is tot paniek. Ze benadrukken dat zij de natuur koste wat kost willen beschermen. “Er is veel aandacht besteed aan een goede inpassing, zodat het drijvende systeem rekening houdt met de ecologie, flora en fauna. Daarnaast komen er middelen om de natuur rondom de plas te versterken”, reageert het energiebedrijf.

'Doodzonde'

Een aantal jaar geleden werden de Uivermeertjes aangelegd. De Drutense dorpskern Deest had er een weelderig, omvangrijk natuurgebied bij. Vrij snel na de realisatie van dit groene oord stelde het Rijk zo’n 46 miljoen beschikbaar om het massale zonnepark neer te leggen. “Het is werkelijk doodzonde. Een slechtere plek om zoiets te bouwen kan je je niet voorstellen”, meent Ter Voert.

De Vereniging Uivermeer is nog niet van plan om de strijdbijl te begraven. Hoe de natuurliefhebbers zich in de toekomst tegen de plannen blijven verzetten, kunnen ze nog niet zeggen. “We gaat in ieder geval niet bij de pakken neerzitten. Een tijd geleden is ons dit prachtige natuurgebied beloofd. Als dit de manier is waarop de gemeente omgaat met haar burgers, vind ik dat echt bedroevend.”

Zie ook: 'Wethouder moet beter informeren over grootste waterzonnepark van Europa'