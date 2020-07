Elburg geeft deel precariogelden aan inwoners

Het college heeft een voorstel over de besteding van de precariogelden voor ondergrondse leidingen aan de gemeenteraad voorgelegd. “Het gaat om de opbrengst van de precariogelden en die bedraagt tot op dit moment € 5 miljoen", legt wethouder Henk Wessel van Elburg uit. Het is de verwachting dat de gemeenteraad het voorstel na de zomer bespreekt, in de vergadering van 5 oktober.

€ 100 voor huishoudens

Een deel van de opbrengst gaat direct naar de huishoudens. Wethouder Henk Wessel stelt de raad voor om hiervoor afgerond € 1 miljoen ter beschikking te stellen: “Onze gemeenteraad heeft aangegeven dat de precariogelden voor ondergrondse leidingen deels aan de Elburger huishoudens ten goede moest komen. Daarom geven wij € 100 per huishouden aan onze inwoners. Die willen we gaan uitkeren in de vorm van vier cadeaubonnen á € 25 per stuk. Onze inwoners kunnen die dan besteden bij onze lokale ondernemers. Daarmee geven we onze lokale economie een positieve impuls.”

Duurzaamheidsdoelstellingen

“Het grootste deel van de precariogelden, namelijk € 3 miljoen, is bestemd voor het realiseren van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Juist in deze onzekere tijd moeten we samen blijven investeren. In de komende periode werken we de voorstellen voor deze investeringen nader uit en leggen we deze aan de raad voor. Daarnaast heeft de raad recent een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor het betalen van externe kosten als gevolg van de Coronamaatregelen", aldus wethouder Henk Wessel.