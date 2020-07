Montferland renoveert Joodse begraafplaats

“We hebben de Joodse leefregels die zeggen dat sommige graven niet onder een boom mogen zitten”, aldus wethouder Ruth Mijnen. “We hebben net een nieuw bomenbeleid vastgesteld, maar ik denk dat we er met zijn allen wel uitkomen.” Onder andere vrijwilligers van de Heemkundekring Bergh gaan de opknapbeurt uitvoeren. De eerste stap is dat ze gaan kijken welke bomen gekapt moeten worden. “De kapvergunning moet aangevraagd worden en die ligt een aantal weken ter inzage”, vertelt bestuurslid Theo van de Heemkundekring. “Het kan zijn dat er bezwaar komt van bomenliefhebbers en dat is terecht want dat mag in Nederland, maar ik hoop dat er geen bezwaar komt zodat we met het traject verder kunnen gaan.”



De wethouder wil graag na het broedseizoen, medio juli, beginnen en hangt twee ijkpunten aan de opknapbeurt. “Ik hoop dat we eind dit jaar al wel zover zijn dat het een heel ander gezicht is”, schetst Mijnen. “En dat de renovatie, als we 75+1 herdenken, klaar is.”



Educatief karakter

De snoeibeurt is niet het enige dat zal worden uitgevoerd. De begraafplaats krijgt ook een educatieve functie. Zo wordt het onderdeel van een stadswandeling, moet het een excursieplek voor het basisonderwijs worden en ook worden informatieborden geplaatst. “Op het moment dat we hier staan is het thema racisme meerdere keren beschreven in de kranten en de media”, aldus Frauenfelder. “En dat willen we zoveel mogelijk duidelijk maken aan de toekomstige generaties door middel van lesbrieven en bezoeken aan de begraafplaats.”