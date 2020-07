Jan Cremer wil voor zijn museum een groter podium dan Groenlo

"Ze willen het legaat van Jan een groter podium geven dan Groenlo", zegt Peter Konings, woordvoerder van de Stichting Kunst in het Koetshuys (KiK), een lokale groep die kunstexposities houdt in het historische huis Van Basten Asbeck in Groenlo. "Hier zijn grotere krachten aan het werk."

Boompje

KiK is ruim een half jaar druk geweest met de voorbereiding van de komst van het Jan Cremer Museum in Groenlo. De grootvader van Jan Cremer heeft in Groenlo gewoond en gewerkt en in 2019 onthulde de schrijver en kunstenaar, tijdens de Slag om Grolle, het gedicht 'Stuurloos' op de muur van de Noteboomstraat in Groenlo.

Tekst gaat verder na de foto:

Muurgedicht van Jan Cremer in Groenlo. Foto: Omroep Gelderland

"Het museum in Enschede was geflopt en toen hebben we bij hem een boompje opgezet, zo van: wat dacht je er van om hier een museum te openen?", vertelde Peter Konings eind april. Het boompje kreeg serieuze wortels. "Het enthousiasme was groot, het werd meer dan een droom", zegt Konings nu.

Boost

De gemeente Oost Gelre stelde 15.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsonderzoek van het museum en Kik had meerdere locaties op het oog. "Alles was doorgerekend, we waren een heel eind", zegt Konings. "Maar de plannen werd niet langer gedragen door Jan en zijn zaakwaarnemers. Nee, ik weet niet waar ze heen willen met het museum. Het is jammer, het had Groenlo en de Achterhoek een boost gegeven."

Konings benadrukt dat de contacten met de familie Cremer nog altijd goed zijn: "Die blijven ook goed. Misschien komt Jan nog een keer exposeren in het Koetshuys."