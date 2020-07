Boerderijmuseum de Lebbenbrugge zoekt groene vingers

Boerderijmuseum de Lebbenbrugge in Borculo is gelegen aan een oude Hessenweg. Vroeger werd hier tol geheven en diende de boerderij ook als herberg. Inmiddels is het het oudste museum van Gelderland en kan je zowel binnen als buiten een mooie indruk krijgen van het leven van vroeger. In het museum is er een boerenhoeve uit 1900 weergegeven. Rondleiders kunnen je hier van alles vertellen over het leven van toen en de geschiedenis van het gebouw en de omgeving.

Het hele museum wordt door vrijwilligers gerund.

Het museum beschikt op het erf over een groenten- en bloementuin. De groenten zijn meestal de vergeten groentesoorten en de bloemen zijn overwegend bloemen die vroeger in de bloementuin bij een boerderij te vinden waren. Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die onze huidige vrijwilliger (die al wat op leeftijd is) willen helpen. Bij voorkeur woonachtig in de omgeving van Borculo, in verband met het sproeien en verder onderhoud van de tuin.

Wilt u zich aansluiten bij het werken in de tuin? Of verbindt u zich liever op een andere manier aan het museum? Laat hieronder uw reactie achter of kom een keer langs bij het museum om een kopje koffie te drinken en je te laten informeren.