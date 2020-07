Nicole wil dat Roosje het Flipje van Heteren wordt

Dit is Nicole van den Bos (40) uit Heteren. Ze is een van de mensen in het Betuwse dorp die Roosje van Heteren een prominente plek in het dorp wil geven. Roosje is een fictief meisje van 8. Ze moet de inwoners van Heteren met elkaar verbinden in deze tijd van corona én in de toekomst.

"Roosje van Heteren is een beeld van kunstenaars Barbara Recourt en Fons Broes. We hebben van haar 75 houten afbeeldingen gemaakt die inwoners van het dorp gratis bij mij in de winkel konden ophalen. Het is een zwart-witte afbeelding, inwoners mogen haar naar eigen inzicht inkleuren", vertelt Nicole van de Bos in haar winkel Hip en Hebbes. Inmiddels staan in 75 voortuinen in Heteren ingekleurde, geverfde en getatoeëerde versies van het nieuwe icoon van het dorp.

Import

"Ik ben hier import", zegt Nicole. "Ik ben geboren in Cuijk en in Heteren komen wonen met mijn man. Ik heb de Hotelschool in Wageningen gedaan en 16 jaar voor hetzelfde bedrijf gewerkt, totdat ik meer rust wilde. In 2017 ben ik dit winkeltje begonnen". De zaak verhuist straks naar het nieuwe dorpshart van Heteren. "Toen ik deze winkel begon dacht ik: we gaan zien of het wat wordt. Nu, drie jaar later, denk ik dat het lekker begint te lopen".

Flipje

De houten Roosjes worden op 15 juli in de voortuin van zorginstelling Liefkenshoek geplant. Bewoners kiezen de vier mooiste uit. Van den Bos: "De vier mooiste Roosjes van Heteren komen op belangrijke punten in Heteren te staan en maken straks ook onderdeel uit van een kunstroute. Het is de bedoeling dat wanneer mensen straks Roosje zeggen je meteen aan Heteren denkt, net zoals mensen dat doen met Flipje. Dan denk je ook meteen aan Tiel".

