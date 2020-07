Nieuw gemeentehuis Overbetuwe bijna klaar voor gebruik

Na een grondige opknapbeurt opent het nieuwe gemeentehuis van Overbetuwe vanaf 13 juli haar deuren. Volgens de wethouder is het gebouw een stuk toegankelijker, groener en toekomstbestendiger dan het oude pand.

Toen de gemeenten Elst, Heteren en Valburg in 2001 fuseerden tot Overbetuwe werkten alle ambtenaren nog vanuit twee gemeentehuizen. Al vrij snel is de wens uitgesproken om iedereen onder één dak te brengen. In 2016 startte de bouw van een nieuw raadhuis, dat vanaf 13 juli haar deuren opent. Alle medewerkers van de gemeente zitten dan in Elst.

“Dit is een belangrijke mijlpaal”, stelt wethouder Wijnte Hol. “De gemeentelijke huisvesting is op talloze aspecten verbeterd. Het is toegankelijker doordat de ingang op straatniveau ligt en de balies op zithoogte zijn ontworpen. Ook zijn de gebouwen flink verduurzaamd: het gemeentehuis gaat van energielabel G, naar A.”

Spijkerbroekisolatie

Volgens de gemeente heeft de Overbetuwenaar bij de bouw van het nieuwe pand ook zijn steentje bijgedragen. Zo doneerden inwoners en ambtenaren in 2018 samen ruim vijfduizend spijkerbroeken, die gebruikt zijn om het pand op een duurzame manier te isoleren. Daarnaast hebben ongeveer 25 bedrijven in en om Elst meegewerkt aan de renovatie: zo’n 60 procent van het totale bouwbudget is besteed bij lokale inwoners.

Het hele project kost 10.650.000 euro. Dat is 250.000 meer dan de gemeenteraad destijds beschikbaar stelde. Maar volgens Overbetuwe is het pand “nagenoeg budgetneutraal”: het levert na verloop van tijd bijna net zo veel geld op dan dat het kost. Dat komt naar eigen zeggen omdat oude werklocaties zijn gesloten, ambtenaren minder reiskosten maken en er minder printers in gebruik zijn.