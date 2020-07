Achterhoeks duo in de race voor Kleiroze

“Het gaat om het gevoel bij het liedje en of het tekstueel goed in elkaar zit”, vertelt jurylid Seebe Janssens over de nominaties. “Het liedje van Udo en Denise is op internet verschenen en het doet wat met de mensen. Daarom is het genomineerd.” De vakjury, die bestaat uit acht radiomakers en twee streektaaldeskundigen, had de keuze uit 32 dialectliedjes. Naast de nominatie van Udo & Denise is Sandra Vanreys met haar lied ‘Waorhen’ en ‘Gi-j zit in mien ziel’ van Peter Loeters (tekstdichter Wil Lanters). Vorig jaar won Jan-Willem Tolkamp de prijs met het lied ‘Memento Mori’.



Normaliter wordt de winnaar op het dialectfestival ‘Plat Gespöld’ in september bekendgemaakt, maar door de uitbraak van het coronavirus is dat dit jaar anders. “We proberen het festival in november te organiseren”, aldus de organisatie. Het publiek beslist uiteindelijk wie de Gelderse Kleiroze 2020 wint.