Berg en Dal organiseert 'zinderende zomerweken'

De verwachting is dat veel Nederlanders dit jaar vakantie in eigen land zullen doorbrengen. Het Rijk van Nijmegen, de STER en gemeente Berg en Dal hebben hierop plannen gemaakt onder de titel 'Ons Binnenste Buitenland', #MooiDichtbij.

Activiteiten

Wethouder Sylvia Fleuren is blij met de plannen: “Een bruisend programma met veel variatie, verspreid over de gemeente, zodat veel inwoners en bezoekers op een veilige manier kunnen genieten van een mooie zomer in onze gemeente”.

Alle activiteiten zijn georganiseerd rondom verschillende thema’s: muziek, sport & spel, eten & drinken en ontdekken, zoals step- en wandeltochten, bootcamp- en fietsclinics, wijn- en bierproeverijen, muziek op zaterdagen op de terrassen in Groesbeek of een “Lazy Sunday afternoon” in de wijngaard, dineren op een unieke locatie, een bezoek aan het boerenlandstrand of de Zomerkriebels in Orientalis. Binnen ieder thema zijn verschillende activiteiten uitgewerkt voor jong en oud. Om de activiteiten veilig en volgens de RIVM-richtlijnen te organiseren is vooraf reserveren (meestal) verplicht.