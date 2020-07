Netwerk van crystal meth-labs opgerold na politiehack

Dankzij een politiehack van cryptofoonaanbieder EncroChat is de afgelopen maanden een netwerk van laboratoria ontmanteld waar de zeer verslavende harddrug crystal meth werd geproduceerd. Daaronder valt ook het lab in de Zeeuwse gemeente Sluis, waarvoor meerdere aanhoudingen in Gelderland zijn verricht.

Onze provincie had de laatste tijd te maken met een reeks van invallen bij drugslabs. Met name de ontmanteling van twee crystal meth-labs in Achter-Drempt en Herwijnen viel op. De politie kan nog niet bevestigen dat deze labs zijn opgerold op basis van het EncroChat-onderzoek, maar in Zeeland is dat dus wel het geval.

Zie ook: Vijf arrestaties na nieuwe ontdekking van crystal meth-lab

Grootste onderzoek ooit

Na de ontdekking van het drugslab in Sluis werden doorzoekingen gedaan bij woningen in Arnhem, Eck en Wiel en Beneden-Leeuwen en een bedrijfspand in Tiel. Daarbij zijn twee mannen uit Beneden-Leeuwen en een man en vrouw uit Arnhem aangehouden. Ook in Bathmen werd een huis doorzocht en een verdachte opgepakt.

Bij de presentatie van het EncroChat-onderzoek werd donderdag gesproken over 'het grootste rechercheonderzoek in Nederland ooit'. De politie slaagde erin om de chats van een telefoonprovider te onderscheppen en live mee te kijken met berichten die criminelen naar elkaar stuurden.

Paniekbutton

Het gaat om een hack bij een leverancier van versleutelde telefoons, het van oorsprong Canadese bedrijf EncroChat. De servers van deze dienst stonden in Frankrijk opgesteld. Maar Nederlandse criminelen waren grootverbruiker, aldus de politie.

Zie ook: Drempt schrikt van 'Netflix-toestanden' rond groot drugslab

Het meekijken met criminelen zou geduurd hebben van april tot juni dit jaar. Op dat moment kregen gebruikers van de encryptieservice EncroChat een melding van hun provider dat de politie actief was binnen het netwerk. Daarop lieten zij de achtergebleven informatie op hun toestel verwijderen, via een 'paniekbutton'.

1500 kilo crystal meth

Met dit nieuwe onderzoek komen ook enkele arrestaties die door de Landelijke Eenheid in Gelderland zijn gedaan in beeld. In Achter-Drempt werden op 8 mei een Amerikaan, Mexicaan en Colombiaan opgepakt bij een draaiend crystal meth-lab in een schuur. In Herwijnen vond de politie enkele weken later een soortgelijk lab. Daarbij werden twee Mexicanen en een Nederlander aangehouden.

Opvallend is dat in de afgelopen maanden over heel Nederland verspreid nog zeven andere crystal meth-labs zijn gevonden. De politie stelt nu dat er bij de ontmanteling van het totaal aan productielocaties - op basis van het Encrochat-onderzoek - 1500 kilo crystal meth is aangetroffen.

25 miljoen onderschepte berichten

"Het is nog te vroeg om nu te gaan roepen dat die onderzoeken allemaal te linken zijn aan dit EncroChat-materiaal", stelt een woordvoerder bij het Landelijk Parket.

Veel verdachten in dergelijke zaken weten nog niet eens dat de politie ze heeft achterhaald met deze operatie. "Dat geldt niet alleen voor Gelderland. Maar ook voor ontmantelde laboratoria in andere regio's, zoals Flevoland, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Dat gaat later misschien veranderen, want met 25 miljoen onderschepte berichten mag het duidelijk zijn dat we over een schat aan informatie beschikken", aldus de woordvoerder.

Zie ook: Groot drugslab in Herwijnen: vermoedelijk crystal meth