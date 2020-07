VIDEO | Scholieren uit Nunspeet halen hun diploma op in een drive-in

Er wordt flink getoeterd. Het hele schoolplein staat vol met auto's. De drive-in diploma-uitreiking voor leerlingen van de vmbo-klasse nVT41 en VT42 van het Nuborgh College Veluvine is een succes.

"Ja, wel jammer dat het anders is", zegt een meisje. "Maar ik vind dit wel een goede oplossing." De leerlingen kijken in de auto naar optredens, onder meer van de rappende docenten MC Boss en Little Wijne. RTV Nunspeet zendt het evenement live uit op radio en tv.

Feestje

"We willen gewoon echt een feestje voor ze hebben", vertelt Ilonka Donker, teamleider van het Nuborgh college Veluvine. "Het is al anders dan anders en het zijn superleuke kids. Ze verdienen gewoon een feestje, want ze hebben echt hard hun best gedaan. Dus het is voor hen en voor ons een happening."