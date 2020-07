'Gênant' Arnhems zorgdebat ontregeld door SP'er Elfrink

In de Arnhemse gemeenteraad werd woensdag gesproken over maatregelen rondom de oplopende zorgkosten. Maar in de ogen van zijn collega's werd het debat dusdanig ontregeld door fractievoorzitter Gerrie Elfrink (SP), die zich niet aan de aanwijzingen van de voorzitter wenste te houden, dat er van een inhoudelijk gesprek nauwelijks sprake was.

Raadslid Lea Manders (Arnhem Centraal) herinnert de voorzitter eraan dat iedereen kort zijn vragen zou stellen, na een betoog van Elfrink. "Goed punt, ik heb het ook al tig keer gevraagd", reageert voorzitter Bas van Es. "Tot op heden nog niet goed gelukt, maar ik ga het u nog eens verzoeken", spreekt hij Elfrink aan. "Ik doe het zo kort en bondig als kan, maar we hebben hier nu eenmaal te maken met een aaneenschakeling van incidenten", reflecteert de SP'er. "Het is mijn taak om dat bloot te leggen."

Elfrink wordt weer onderbroken door de voorzitter. "Ik vind dit te ver afdwalen van het doel dat we vandaag willen bereiken." Ik weet wel wat de VVD wil bereiken hoor, bijt Elfrink Van Es toe, die inderdaad van VVD-huize is, maar in zijn rol als voorzitter onpartijdig. "Deze bezuinigingen moeten erdoor worden gejast."

'Bent u gek geworden'

Elfrink blijft doorspreken, waarna Van Es zijn microfoon wegdrukt. Vervolgens ontstaat een situatie waarin voorzitter Van Es meerdere malen het geluid van Elfrink uitzet, maar het raadslid het direct weer aandrukt en doorpraat. "Als u dit nog één keer doet, verzoek ik u de kamer te verlaten. Bent u helemaal gek geworden", roept Van Es. "Ik heb u gewaarschuwd", zegt hij nog één keer tegen Elfrink die de vertoning voortzet. Het opvolgende verzoek om de kamer inderdaad te verlaten wordt geweigerd door Elfrink, waarop het debat wordt geschorst.

"Laten we maar verder gaan dan", heropent Van Es de vergadering na enkele minuten. "Ik kom hier om het debat te voeren", vraagt Elfrink even later weer het woord. "Dat is geheel duidelijk, maar dat is niet wat u doet", pareert Van Es. "We gaan niet door elkaar heen praten", probeert hij vervolgens een woordenwisseling tussen Elfrink en GroenLinks-fractievoorzitter Mark Coenders te sturen. "Wat is dit nou jongens", vraagt Van Es zich hardop af, zijn hand machteloos opheffend. "We stoppen hiermee. Dit gaat helemaal nergens heen."

Van Es geeft het slotwoord aan Elfrink. "Als u wilt luisteren, kunt u dat doen. Zo niet, dan kunt u de kamer verlaten", spreekt hij de overige raadsleden toe. En terwijl de zaal leeg stroomt, maakt de socialist zijn betoog af.

'Verschrikkelijk'

"Verschrikkelijk", mompelt Van Es vervolgens onderweg naar een bak koffie. Verder wil hij niet reflecteren op hetgeen zich zojuist heeft afgespeeld. "Trek zelf je conclusies." Hij verwijst naar de overige raadsleden.

"Gênant", zegt Hans Eliens (Partij voor de Dieren) daarover. "Niets meer en niets minder. Ik had medelijden met de voorzitter." Hij vraagt om een klein beetje meer respect voor elkaar. "Gewoon normaal doen." Ondanks dat Elfrink in zijn ogen een 'extreem goed raadslid is' met veel kennis van zaken. "Maar hij maakt het te persoonlijk. Hij moet eens wat meer ademhalen."

'Word hier strontziek van'

Susan van Ommen van D66 is duidelijk in haar uitspraken. "Ik word hier strontziek van. Elfrink gijzelt constant de vergaderingen. Hij moet zich niet als een klein kind gedragen."

Manders meent dat het functioneren van de raad steeds problematischer wordt. "Omdat Elfrink alle ruimte pakt die hij krijgt en alle ruimte neemt die hij niet krijgt. En ook omdat de voorzitters dit niet goed aankunnen." Dat leidt volgens haar tot stagnatie en weggegooide uren.

"We bewijzen de Arnhemmers geen dienst met zo’n vergadering", vindt Steffenie Pape (VVD). "Eén persoon ontregelt de gemeenteraad al jaren", stelt Jan Hutten (CDA).

'Laat me niet als hondje wegsturen'

Elfrink zelf meent dat de voorzitter en ook de coalitie continu bezig was de bezuinigingen die hij van tafel wil hebben er 'snel door te drukken'. "Als ik daarover begon, werd ik onderbroken. Toen ik protest aantekende, moest ik mijn mond houden. Uiteraard heb ik niet op zijn verzoek de zaal verlaten."

Elfrink laat zich naar eigen zeggen niet de mond snoeren en als een hondje wegsturen door de VVD. "Zeker niet als het gaat om dit soort pijnlijke bezuinigingen op kwetsbare kinderen."