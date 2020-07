Kermisexploitanten niet blij met nieuwe plek in Zutphen

Het college van burgemeester en wethouders maakte woensdag bekend dat zij een kermis op de markten dit jaar niet toestaat. Gezien alle coronamaatregelen en de uitgebreide terrassen zou dit namelijk niet 'coronaproof' kunnen.

'Meten met twee maten'

Volgens Oostenenk meet de gemeente met twee maten. "Er wordt gezegd: horeca moet de ruimte krijgen. Maar wij moeten toch ook de ruimte krijgen? Wij zijn ook zwaar getroffen. Je kan als gemeente niet zeggen: de één krijgt wel de ruimte en de ander niet. En ik zie ook niet in waarom wij anders zijn dan de warenmarkt, die ook door kan gaan."

Dat de gemeente de kermis dit jaar wil verplaatsen viel de 41-jarige rauw op het dak. "Pas nadat het persbericht eruit is gegaan hebben ze ons gebeld. En dan krijg je te horen dat ze zitten te denken aan de locaties die eerder zijn onderzocht: de IJsselkade, de parkeerplaats bij het ziekenhuis en het terrein bij de Hanzehal."

Alternatieve locaties

De IJsselkade vindt Oostenenk de beste optie, maar die locatie heeft de gemeente volgens de Zutphense al afgeschreven. "De andere twee vind ik zeer slechte alternatieven. Kruisbestuivingen met de horeca- en winkels in de binnenstad, die heb je op deze locaties niet. En dat hebben we nodig, mensen die bijvoorbeeld een hapje gaan eten met de kinderen en ook even over de kermis wandelen."

"Pacht betalen voor een A-locatie, maar staan op een D-locatie. Dan heeft het voor mij heel weinig zin. Buiten de pacht om heb ik ook kosten om op te starten, ik zie niet in hoe ik dat op die locaties terug kan verdienen." Een hek, dat om de kermis heen moet komen zodat de bezoekersaantallen kunnen worden bijgehouden, lijkt Oostenenk ook niet bevorderlijk voor de klandizie.

Kermis Zevenaar: kijken hoe het daar gaat

Als het dit weekend op de kermis in Zevenaar goed gaat, ziet Oostenenk niet in waarom de kermis in Zutphen niet zoals vanouds op de markten kan worden gehouden. "Met normale regels, 1,5 meter afstand houden. Er is toch niet voor niks gezegd dat het kan? Je zou de attracties wat meer kunnen spreiden, maar feit is ook dat als de kermis er is, de horeca terras moet inleveren. Dat staat vast in hun precariorechten."

De eigenaresse van de schiettent hoopt dat de gemeenteraad nog iets kan doen voor de kermisexploitanten. Met een amendement voorkwamen raadsleden vorig jaar nog dat de kermis zou worden verplaatst naar de IJsselkade. "Heel bijzonder dat dat nu wordt veranderd.”

