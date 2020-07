Arnhemse raad botst met college: 'Grootste crisis sinds WOII in 24 uur aftikken'

Informatie om inzicht te krijgen in de gemeentefinanciën en de plannen die het college daarvoor heeft in coronatijd, wordt te laat aangeleverd. Daardoor kan de gemeenteraad haar werk niet goed doen. Dat is de conclusie van vrijwel alle partijen woensdagavond.

"Ik heb het college verteld dat ik mij in mijn hemd gezet voel", zegt de voorzitter van de auditcommissie Mattijs Loor. Deze weken spreekt de gemeenteraad over voorstellen om de financiële koers bij te stellen. Om daar goed inzicht in te krijgen had zij daar deze week nadere informatie over verwacht zodat er volgende week besluiten genomen konden worden. Maar die komt pas volgende week dinsdag, één dag voor de besluitvorming en het politieke reces.

Wethouder betuigt spijt

"Ik wil mijn spijt betuigen als wij de indruk hebben gewekt dat die brief er deze week zou zijn", reageert wethouder financiën Ronald Paping op de kritiek. "Maar als wij daar nog niet goed naar hebben kunnen kijken, dan zijn het slechts concepten."

Volgens CDA-raadslid Klaartje van Dillen ging het wel iets verder dan 'de indruk wekken'. "De raad wordt op deze manier buitenspel gezet." Ook VVD'er Leendert Combee meent dat de wethouder heeft toegezegd de informatie deze week te leveren. Een inhoudelijk debat op woensdag over een brief die dinsdag komt noemt hij 'ingewikkeld'.

'Kloof tussen raad en college'

Die toezeggingen van het college blijken 'keer op keer niets waard te zijn', meent SP-leider Gerrie Elfrink. Hij vindt dat de raad geschoffeerd wordt. Daniël Becker (ChristenUnie) waarschuwt om op te passen dat de kloof tussen de raad en het college niet vergroot wordt.

'In pyjama achter toetsenbord'

Het is 'niet fair' om te verwachten dat de raad een debat binnen 24 uur op gelijkwaardig niveau met het college voorbereidt, meent Talip Aydemir (DENK Verenigd Arnhem). "Dan zit ik de hele nacht in mijn pyjama achter het toetsenbord", visualiseert Guus van der Laak (Arnhem Centraal). "Dat zie ik niet gebeuren."

Wij moeten de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog binnen 24 uur aftikken, constateert Van Dillen. Zij kondigt een motie aan waarin de raad haar ongenoegen uitspreekt over het handelen van het college. "Zie het als een rode vlag."

Hoe de behandeling van de stukken nu verdergaat, daar zal de agendacommissie over beslissen. Waarschijnlijk zullen de belangrijkste besluiten over het zomerreces worden heen getild en pas in september genomen worden.