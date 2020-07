Primeur in Tiel: voetbalwedstrijd met 250 fans

"Dat doet natuurlijk wel pijn", zegt voorzitter Johan Verweij. "Dat je het hek op slot moet doen voor mensen die jarenlang iets voor de vereniging gedaan hebben. Maar we zijn gebonden aan de richtlijnen en de camera's zijn op ons gericht."

Want TEC was de eerste voetbalclub in Nederland die gebruik maakte van de verruiming van de coronamaatregelen per 1 juli. Daarvoor geldt nog wel de regel om anderhalve meter afstand te houden. Dit blijkt lastig, al doet de speaker zijn best de supporters hiertoe te bewegen.

Verweij: "Er is op het park ruimte genoeg om de anderhalve meter te pakken als je daarop gesteld bent. Ik kan natuurlijk niet zien of het familie van elkaar is. Sommige komen met vier man in een auto en dan moet ik uitleggen dat ze hier op het park anderhalve meter uit elkaar gaan staan. Dat wordt wel lastig."

Coronastop geluk voor TEC

De Tielse club speelt een bijzondere wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. Zonder de coronastop had het elftal, dat onderaan de tweede divisie stond, waarschijnlijk met deze derde divisie club van plek moeten wisselen. Maar de competitie is 'bevroren'. TEC gaat dus dankzij corona met een hele nieuwe selectie weer op voor de prijzen in de tweede divisie.

"Pech en geluk liggen in het voetbal soms dicht bij elkaar", zegt Verweij. "We zijn heel erg ambitieus voor dit seizoen. Een seizoen als vorig jaar willen we niet meer meemaken. We willen echt meedoen voor de prijzen."

Veelbelovende start

Het coronavoorschrift om niet te juichen blijkt ook lastig vol te houden. Het was een veelbelovende start voor TEC, met een 4-2 overwinning. Vaste supporter Perry van Kuijk is blij dat hij weer naar zijn club mag kijken. "We staan voor, hè", glundert hij. "Dat vind ik supergoed. Het team ziet er perfect uit. Echt wel, top."

"Blij dat we er weer zijn", vult Herman de Kruijff aan. "Thuiszitten dat is maar niks met die corona." Heel ouderwets gezellig wordt het nog niet deze woensdagavond. "Hierna even gewoon een biertje pakken en dan snel naar huis", zegt De Kruijff. "Morgen weer werken."

Beluister hier de radioreportage: