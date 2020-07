Bruls: ‘Claims subsidiëring Grijze Wolven komen niet uit neutraal onderzoek, maar uit extreem-linkse hoek’

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) geeft aan weinig waarde te hechten aan de claims van de website Doorbraak dat Nijmegen een van de gemeentes in Nederland is die indirect de extreem-rechtse Turkse organisatie Grijze Wolven subsidieert. De Nijmeegse organisaties Turks Cultureel Centrum en Stichting Hilal Cultureel Vrouwencentrum, die beide subsidie ontvangen van de gemeente, worden door Doorbraak met deze Turkse organisatie in verband gebracht.

‘Doorbraak is tegen alles wat rechtser is dan zij’

‘Doorbraak is geen neutrale website, het is een extreem-linkse website’, zegt Bruls. "Die zijn al jaren bezig tegen alles wat rechtser is dan zijn, en dat ben je nogal snel. Zij hebben ook niet een echt gedegen onderzoek. Wij hebben geen aanwijzingen dat er door het Turks Cultureel Centrum en Stichting Hilal verkeerde denkbeelden worden verspreid en blijven ver van wat mensen thuis op de bank er wellicht van denken. Moeten we dan immers ook Koerdische organisaties, die in Turkije als extremistisch gezien worden, ook onder die loep gaan leggen? Wij kunnen wat vinden van hoe bepaalde migrantenorganisaties opgebouwd zijn, maar de maatlat is of de democratische rechtsorde of openbare orde wordt aangetast. We subsidiëren geen politieke uitingen, maar activiteiten die bijdragen aan de integratie van mensen in onze stad en daarin hebben we nog best wat slagen te slaan."

‘Kijken of doelstellingen organisatie bij onze doelstellingen past’

Betekent dat dan niet ook dat politieke organisaties subsidie kunnen krijgen voor niet-politieke activiteiten, vraag Yurre Wieken (SP) zich hardop af. "Zou Nijmegen Rechtsaf dus ook subsidie kunnen krijgen als ze een carnavalsoptocht willen organiseren?" Bruls: "We kijken natuurlijk wel of een organisatie een doelstelling heeft die past bij onze doelstellingen. Daar zijn wel spelregels voor. Al was het maar door te vragen of ze ergens wel verstand van hebben. We moeten immers het geld verdelen, dus we kijken vooral naar organisaties die wat kunnen bijdragen."

Lijst van extremisten

Dat er wel degelijk extremistische mensen en organisaties actief zijn in Nijmegen, heeft Bruls zeker in beeld. De SP verzoekt de burgemeester om deze kenbaar te maken aan de gemeenteraad. ‘Ik aarzel om die lijst naar buiten te brengen. Soms zijn het een of meerdere mensen bij een organisatie die in het radicale hoekje gezet worden, maar dan krijgt wordt wel een hele organisatie daarop afgerekend. Daar moet ik dus nog even over nadenken.’

‘Ik laat me niet intimideren door ‘de straat’’

Wat betreft een incident met de aanwezigheid van een Turkse vlag in een stemlokaal in het Turks Cultureel Centrum, is Bruls duidelijk. "Dat is niet verboden in de Nederlandse wet. Het werd een issue omdat iemand van het roemruchtige Nijmegen Rechtsaf bedacht dat dat een probleem was. Ik kan u vertellen dat deze burgemeester zich niet laat intimideren door ‘de straat’ als die naar binnenkomt en mensen onder druk gaat zetten. '¡No pasarán! (Ze komen er niet langs!)', zou ik willen zeggen. De straat gaat niet bepalen hoe de democratie hier wordt gevormd."

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7