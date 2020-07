Kritische raad ‘voor het blok gezet’: ‘Zonder locatie op Nieuwe Marktstraat einde Merleyn’

Verplaatsen Merleyn

Een groot aantal omwonenden heeft hun zorgen uitgesproken naar de gemeente over het realiseren van een nieuwe locatie voor poppodium Merleyn, dat nu nog op de Hertogstraat zit, maar daar weg moet vanwege geluidsoverlast. Doornroosje onderzocht als overkoepelende organisatie gedurende acht jaar 18 verschillende locaties in het centrum van Nijmegen, en acht de locatie op de Nieuwe Marktstraat de enige geschikte locatie. De bedoeling is dat de gemeente het perceel koopt en in erfpacht uitleent aan Doornroosje om er een ruimte voor Merleyn te realiseren.

Klankkast

"Het gaat wel om 28.000 bezoekers per jaar, met auto’s die af en aan rijden en mensen die bij omwonenden langs het slaapkamerraam lopen", zegt Hans van Deurzen (50Plus). Maarten Bakker (VVD): "De locatie is een soort klankkast waarin geluid flink weerkaatst. Daarnaast is er vlakbij ook nog eens een tippelzone en zijn er ontwikkelingen gaande bij het zeer nabijgelegen Belastingkantoor. Deze locatie staat zo wel een beetje onder druk."

Einde Merleyn

Wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) is stellig over de voorgenomen verhuizing van Merleyn: "De huidige locatie kan niet langer, daar zijn al rechtszaken over geweest. Doornroosje heeft alle mogelijke locaties onderzocht, en ik kan u garanderen: als het niet gaat lukken op deze locatie, is het einde Merleyn. Dat betekent wel iets voor Nijmegen als ‘popstad’, zoals we in het land bekend staan. Dat willen we toch niet op ons geweten hebben."

Voor het blok gezet

Verschillende partijen voelen zich door Vergunst voor het blok gezet. "De wethouder confronteert ons met een voldongen feit", vindt Delano van Luik (CDA). "We willen zelf kunnen controleren of de andere locaties daadwerkelijk geen optie zijn." Bakker: "We wachten al acht jaar op een nieuwe locatie, daar kan best nog wat tijd bij. Ik snap niet waarom dit nu onder stoom en kokend water besloten moet worden."

Bewonersparticipatie

Omwonenden voelen zich niet gehoord door de gemeente, zo claimen verschillende fracties. "We hebben als gemeente onze mond vol van bewonersparticipatie, maar dit is alweer het zoveelste project waarbij de participatie niet goed is ingezet", vindt Charlotte Brand (PvdA). Vergunst geeft aan eerst de grond tot de beschikking te willen hebben voordat een participatietraject ingezet wordt. "Na de zomer pakken we het bewonersparticipatietraject intensief op samen met Doornroosje. Zij gaan deze plek ontwikkelen en exploiteren, daarom is ook hier een belangrijke rol weggelegd voor hen."

‘Gebied kan reuring gebruiken’

Vergunst vindt dat Merleyn goed past in de voorgenomen herinrichting van het Stationsgebied. "We denken dat dit gebied waar gewoond en gerecreëerd gaat worden de reuring wel kan gebruiken. Het gaat ook maar om een relatief klein zaaltje voor 200 mensen. Het gaat om hele andere bezoekersstromen dan Doornroosje zelf. Dat hoeft niet te leiden tot onaanvaardbare overlast." Dat stemt Hans van Hooft (SP) minder gerust dan hij vóór het antwoord van de wethouder was: "Het signaal is duidelijk dat hier serieuze overlast gevreesd wordt. Meer reuring is juist niet de bedoeling."

Geen financiële risico’s gemeente

Financiële risico’s voor de gemeente zelf zijn er niet als het perceel aangeschaft wordt maar het realiseren van het poppodium alsnog niet mogelijk blijft, zegt Vergunst. "Als het bestemmingsplan voor Merleyn er niet kan komen, dan gaat de erfpacht niet door. Dan hebben we als gemeente zelf beschikking over de locatie. Daar zouden kantoren, woningen of parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden, dus een terugvaloptie is er altijd."

Dion van Alem

Politiek verslaggever